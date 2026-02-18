CANAL RCN
Internacional Video

La inestabilidad política sumerge a Perú en un ambiente de intriga de cara a las elecciones

El excanciller Miguel Rodríguez Mackay hizo un análisis de lo que está ocurriendo en Perú.

Noticias RCN

febrero 18 de 2026
06:20 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Perú vive momentos álgidos en la política. El Congreso elegirá a un nuevo presidente, quien será el octavo en 10 años tras la destitución del interino José Jerí.

Congreso de Perú destituye al presidente interino José Jerí tras cuatro meses en el cargo
RELACIONADO

Congreso de Perú destituye al presidente interino José Jerí tras cuatro meses en el cargo

Lo apartaron del cargo luego de que le descubrieran reuniones clandestinas con un empresario chino y la controvertida contratación de mujeres.

¿Por qué destituyeron a Jerí?

La persona que quede electa asumirá la Presidencia hasta el 28 de julio, después lo hará el Gobierno que gane las elecciones del 12 de abril. Cuatro candidatos compiten: Héctor Acuña, María del Carmen Alva, Edgar y José Balcázar.

Miguel Rodríguez Mackay, excanciller peruano, calificó la situación como una frustración política en diálogo con Noticias RCN: “Son diez años, una década en la que hemos tenido ocho presidentes y ocho gobiernos en muy poco tiempo. Y eso es lamentable para un país que en verdad está creciendo económicamente de manera sostenida”.

La inestabilidad política contrasta con la solidez económica. De los últimos siete presidentes peruanos, cuatro fueron destituidos por el Congreso y dos renunciaron antes de ser removidos del cargo.

Ocho presidentes en 10 años

Rodríguez Mackay señaló que no está la talla en la clase política peruana, citando al intelectual Jorge Basadre. Además, atribuyó parte del problema al legado del gobierno de Alberto Fujimori en los años noventa.

Fiscalía de Perú investiga al presidente José Jerí: estas son las razones
RELACIONADO

Fiscalía de Perú investiga al presidente José Jerí: estas son las razones

El fujimorismo acabó con los partidos políticos y surgieron movimientos que hasta el día de hoy no han dado el paso para ser verdaderos partidos.

También advirtió que la imagen internacional está dañada y consideró que se debe trabajar en un control de daño. Aunque, destacó la necesidad de formar canteras de partidos políticos para formar gente que quiera entender lo que es el poder profesionalmente.

Con respecto al futuro inmediato, instó a que quien resulte electo, tiene que dedicarle mucha atención a la investidura presidencial, a los objetivos de Estado, a garantizar un proceso de elecciones límpido hasta la transición constitucional del 28 de julio.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ciberseguridad

Descubren a hacker que se hospedaba en hoteles de lujo pagando solo un céntimo de euro: ¿cómo lo hacía?

Venezuela

Delcy Rodríguez conversó con el presidente Gustavo Petro: ¿Qué temas trataron?

Estados Unidos

Revelan cuánto le estaría costando a Estados Unidos el despliegue militar en el Caribe

Otras Noticias

Viral

Video: captan a los primeros ‘therian’ en Bogotá y el clip se hizo viral

En redes sociales se hizo viral un video que muestra a los primeros ‘therian’ en la ciudad de Bogotá.

Finanzas personales

Colombianos tienen nueva billetera digital para ahorrar: así funciona

Esta nueva billetera permite al usuario hacer transacciones en activos digitales.

Millonarios

Se filtró la que sería la camiseta suplente de Millonarios y los hinchas estallaron en redes

Corte Constitucional

Magistrado Ibáñez es apartado del debate de la reforma pensional: corte aceptó su solicitud de impedimento

Superintendencia de Salud

Nueva EPS será sometida a inspección y vigilancia tras la muerte de menor con hemofilia en Bogotá