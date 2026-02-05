CANAL RCN
Internacional

Luto en la Fórmula 1: falleció reconocido expiloto a sus 59 años

Italia lo recuerda como un ídolo que transformó la discapacidad en una lección de humanidad y esperanza.

Foto: Freepik

Noticias RCN

AFP

mayo 02 de 2026
10:22 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El expiloto de Fórmula 1 y campeón paralímpico Alex Zanardi murió el viernes a los 59 años, dejando tras de sí una historia marcada por la velocidad, la tragedia y la superación. Italia lo recuerda como un ídolo que transformó la discapacidad en una lección de humanidad y esperanza.

Alcalde de Barranquilla confirmó que la Fórmula 1 puede llegar a la ciudad: "No depende de la nación"
RELACIONADO

Alcalde de Barranquilla confirmó que la Fórmula 1 puede llegar a la ciudad: "No depende de la nación"

Zanardi, nacido en Bolonia en 1966, vivió varias vidas deportivas: primero como piloto de automovilismo, con dos títulos en el campeonato norteamericano CART (1997 y 1998), y luego como ciclista paralímpico, donde conquistó cuatro oros y dos platas en Londres 2012 y Río 2016, además de múltiples maratones internacionales.

El accidente que cambió su destino

El 15 de septiembre de 2001, durante una carrera de IndyCar en el circuito alemán de Lausitzring, Zanardi sufrió un brutal accidente: su monoplaza fue embestido a más de 300 km/h y perdió las dos piernas. Su corazón se detuvo varias veces y fue operado quince veces en Berlín.

Luto en la Fórmula 1: falleció expiloto de Ferrari y McLaren a sus 84 años
RELACIONADO

Luto en la Fórmula 1: falleció expiloto de Ferrari y McLaren a sus 84 años

“Cuando me desperté, no pensé en mis piernas. Pensé en la mitad de mí que quedaba”, confesó años después, convencido de que sus victorias paralímpicas comenzaron en aquella cama de hospital. Tres meses más tarde reapareció públicamente en Bolonia, bromeando: “Qué emoción, tengo las piernas temblando”.

Carisma, lucha y legado

Su sonrisa se convirtió en símbolo nacional, incluso tras otro grave accidente en 2020 mientras competía en Toscana con su bicicleta adaptada. El papa Francisco le escribió entonces: “A través del deporte, nos enseñaste a vivir una vida en primera línea, haciendo de la discapacidad una lección de humanidad”.

Momentos de angustia en el GP de Austria de Fórmula 1: carro se incendió en plena carrera
RELACIONADO

Momentos de angustia en el GP de Austria de Fórmula 1: carro se incendió en plena carrera

Diez veces campeón del mundo en ciclismo adaptado, autor de libros y figura televisiva, Zanardi inspiró a millones con su “regla de los cinco segundos”: resistir un poco más cuando todo parece perdido. Italia lo despide como un héroe que, con carisma y fuerza inagotable, cambió la percepción de la discapacidad y dejó una huella imborrable en el deporte mundial.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

América Latina

Libertad de prensa cayó a su nivel más bajo en 25 años: así lo advierte Reporteros sin Fronteras

Estados Unidos

Spirit Airlines anuncia cierre definitivo tras fracaso de rescate financiero

México

Aparatoso accidente en México deja más de 10 muertos: autobús turístico se volcó e incendió

Otras Noticias

ELN

ELN ataca nuevamente con drones estación de Policía en Santa Rita, Chocó

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, indicó que dos patrulleros resultaron heridos por los explosivos.

Artistas

¿’Michael’ tendrá secuela? Revelan cuándo iniciaría el rodaje de la segunda parte de la vida del ‘rey del pop’

El éxito en taquilla de ‘Michael’ ha mostrado que el ‘rey del pop’ sigue más vigente que nunca.

Cuidado personal

Claves para correr exitosamente una maratón: expertos revelan cómo prepararse

Alimentos

Burger Master 2026: estos son todos los restaurantes ganadores en Colombia tras votaciones

Liga BetPlay

Atlético Nacional y una nueva derrota siendo líder: así llegó a las fases finales