Luto en la Fórmula 1: falleció reconocido expiloto a sus 59 años

El expiloto de Fórmula 1 y campeón paralímpico Alex Zanardi murió el viernes a los 59 años, dejando tras de sí una historia marcada por la velocidad, la tragedia y la superación. Italia lo recuerda como un ídolo que transformó la discapacidad en una lección de humanidad y esperanza.

Zanardi, nacido en Bolonia en 1966, vivió varias vidas deportivas: primero como piloto de automovilismo, con dos títulos en el campeonato norteamericano CART (1997 y 1998), y luego como ciclista paralímpico, donde conquistó cuatro oros y dos platas en Londres 2012 y Río 2016, además de múltiples maratones internacionales.

El accidente que cambió su destino

El 15 de septiembre de 2001, durante una carrera de IndyCar en el circuito alemán de Lausitzring, Zanardi sufrió un brutal accidente: su monoplaza fue embestido a más de 300 km/h y perdió las dos piernas. Su corazón se detuvo varias veces y fue operado quince veces en Berlín.

“Cuando me desperté, no pensé en mis piernas. Pensé en la mitad de mí que quedaba”, confesó años después, convencido de que sus victorias paralímpicas comenzaron en aquella cama de hospital. Tres meses más tarde reapareció públicamente en Bolonia, bromeando: “Qué emoción, tengo las piernas temblando”.

Carisma, lucha y legado

Su sonrisa se convirtió en símbolo nacional, incluso tras otro grave accidente en 2020 mientras competía en Toscana con su bicicleta adaptada. El papa Francisco le escribió entonces: “A través del deporte, nos enseñaste a vivir una vida en primera línea, haciendo de la discapacidad una lección de humanidad”.

Diez veces campeón del mundo en ciclismo adaptado, autor de libros y figura televisiva, Zanardi inspiró a millones con su “regla de los cinco segundos”: resistir un poco más cuando todo parece perdido. Italia lo despide como un héroe que, con carisma y fuerza inagotable, cambió la percepción de la discapacidad y dejó una huella imborrable en el deporte mundial.