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Avianca ofrece retorno a pasajeros afectados por cierre de Spirit Airlines

Ante esta situación, Avianca informó que pondrá a disposición su red de rutas y sillas disponibles.

Avianca
Foto: AFP

Noticias RCN

mayo 02 de 2026
08:26 a. m.
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La aerolínea estadounidense de bajo costo Spirit Airlines anunció este sábado la cancelación de todos sus vuelos y el inicio del “cierre ordenado de sus operaciones”, tras el fracaso de un posible rescate financiero por parte de la Casa Blanca.

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Ante esta situación, Avianca informó que pondrá a disposición su red de rutas y sillas disponibles para mitigar el impacto en los viajeros.

Plan de protección para pasajeros

En un comunicado oficial, Avianca señaló que ofrece la opción de retorno “sin cobro de tarifa aérea” a quienes ya hayan volado el trayecto de ida y tengan un tiquete de regreso con Spirit Airlines, sujeto a disponibilidad y condiciones del plan de protección. La medida aplica para tiquetes con fecha de viaje entre el 2 y el 16 de mayo de 2026.

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La compañía explicó que los pasajeros podrán presentarse en el aeropuerto el mismo día de su vuelo o un día antes para ser reubicados. No obstante, aclaró que deberán asumir los impuestos y tasas correspondientes según lo dispuesto por las autoridades.

Llamado a control preventivo

Avianca aseguró que no es la primera vez que adopta medidas similares frente a crisis de otras aerolíneas y enfatizó la importancia de que las autoridades actúen de manera temprana para mantener la estabilidad del sector. “Es fundamental ejercer control preventivo sobre aerolíneas en situación financiera precaria”, indicó la empresa.

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La aerolínea puso a disposición el sitio web www.ayuda.avianca.com para que los pasajeros afectados consulten más información sobre el plan de protección y los procedimientos de reubicación.

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