Libertad de prensa cayó a su nivel más bajo en 25 años: así lo advierte Reporteros sin Fronteras

Por primera vez en los 25 años de historia de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras (RSF), más de la mitad de los países analizados se encuentran en una situación “difícil” o “muy grave”.

El informe de 2026 revela que la puntuación media global alcanza un mínimo histórico, reflejo de un deterioro acelerado en los cinco indicadores que miden la libertad de prensa, especialmente el legal, que se desplomó en más del 60 % de los países.

RSF advierte que la criminalización del periodismo mediante leyes restrictivas, muchas de ellas amparadas en la seguridad nacional, se ha convertido en una tendencia mundial que afecta tanto a regímenes autoritarios como a democracias consolidadas.

“El periodismo sucumbe, asfixiado por un discurso político hostil hacia los reporteros y debilitado por una economía de medios en declive”, señala el reporte.

Estados Unidos y América Latina: retrocesos alarmantes

El continente americano registra uno de los descensos más pronunciados. Estados Unidos cayó al puesto 64, perdiendo siete posiciones respecto al año anterior.

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RSF atribuye este retroceso a los ataques sistemáticos contra la prensa, la deportación de periodistas y los recortes en medios públicos internacionales como Voice of America y Radio Free Asia.

En América Latina, la situación es aún más crítica. Ecuador se desplomó 31 puestos tras los asesinatos de periodistas, mientras que Perú descendió 14 posiciones por la violencia contra reporteros. Argentina (-11) y El Salvador (-8) también retrocedieron, reflejando un clima político hostil hacia los medios. Venezuela, Cuba y Nicaragua permanecen en los últimos lugares, sumidos en represión y censura sistemática.

Un cuarto de siglo de deterioro

El informe subraya que en 2002, el 20 % de la población mundial vivía en países donde la situación de la prensa se consideraba “buena”. Hoy, apenas el 1 % disfruta de esa condición. Noruega encabeza la clasificación por décimo año consecutivo, mientras que Eritrea se mantiene en el último puesto.

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La conclusión de RSF es contundente: la libertad de prensa atraviesa su peor momento en un cuarto de siglo, y las Américas se han convertido en una de las regiones más golpeadas por la violencia, la represión y el uso abusivo de legislaciones contra los periodistas.