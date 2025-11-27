CANAL RCN
Internacional

Pedro Castillo, expresidente de Perú, condenado a 11 años de cárcel por fallido golpe de Estado

El exmandatario, en 2022, intentó disolver el Parlamento, por lo que fue acusado de rebelión.

Pedro Castillo, expresidente de Perú, condenado a 11 años de cárcel por fallido golpe de Estado
Foto: AFP

AFP

noviembre 27 de 2025
01:42 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El expresidente de Perú, Pedro Castillo, fue condenado este 27 de noviembre a 11 años y medio de prisión por rebelión, tras su fallido intento de disolver el parlamento en diciembre de 2022.

En medio del proceso, Castillo fue absuelto de los delitos de abuso de poder y de perturbación del orden público. La fiscalía había solicitado 34 años de prisión por todos los cargos, sin embargo, la Corte Suprema de Justicia decidió:

Condenar a José Pedro Castillo Terrones como coautor del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional en la modalidad de conspiración para una rebelión (...) y como tal se le impone al sentenciado 11 años, 5 meses y 15 días de pena privativa de libertad de carácter efectivo.

Condenan al expresidente de Perú, Martín Vizcarra, por caso de corrupción
RELACIONADO

Condenan al expresidente de Perú, Martín Vizcarra, por caso de corrupción

Dos expresidentes de Perú condenados en tan solo 24 horas

El expresidente de 56 años recibió con calma la sentencia, que podría ser apelada.

La condena llega un día después de que el expresidente de centroizquierda Martín Vizcarra (2018-2020) fuera sentenciado a 14 años de prisión. Vizcarra fue hallado culpable de aceptar sobornos mientras se desempeñaba como gobernador de la región Moquegua hace 11 años.

El exjefe de Estado se encuentra privado desde hace tres años en una cárcel exclusiva para exmandatarios ubicada dentro de una base policial al este de Lima. Ahora deberá permanecer tras las rejas hasta el 21 de mayo de 2034.

Además de Castillo, en Perú están presos los exmandatarios Vizcarra, Ollanta Humala (2011-2016) y Alejandro Toledo (2001-2006), todos por cargos de corrupción.

Pedro Castillo: Chats del gobierno saliente comprometen a ex primera ministra Betssy Chávez
RELACIONADO

Pedro Castillo: Chats del gobierno saliente comprometen a ex primera ministra Betssy Chávez

El paso de Pedro Castillo por la Presidencia de Perú

Castillo, un maestro de escuela rural y sindicalista que ganó contra todo pronóstico las elecciones en 2021, fue el primer presidente de Perú sin lazos con las élites.

Su gobierno, que generó esperanzas de reformas en un país con un tercio de la población en pobreza, zozobró arrastrado por acusaciones de corrupción en medio de su vano intento de disolver el Congreso para evitar ser destituido.

La exprimera ministra Betssy Chávez, asilada desde el 3 de noviembre en la embajada de México en Lima, también recibió una pena de 11 años y medio de prisión.

Empezó el juicio contra el expresidente Pedro Castillo por fallido golpe en Perú
RELACIONADO

Empezó el juicio contra el expresidente Pedro Castillo por fallido golpe en Perú

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Nicolás Maduro

Maduro se grabó manejando por Caracas para desmentir que está atemorizado: "Vámonos de rumba"

Argentina

Cristina Kirchner señalada como “principal receptora” de sobornos en megajuicio de corrupción en Argentina

Diosdado Cabello

"Venezuela decide quien vuela y quien no": Diosdado Cabello lanzó advertencia

Otras Noticias

Viral

Sara Corrales enternece al revelar la primera ecografía de su bebé: ¿cuándo nacerá?

La actriz antioqueña sorprendió a sus fanáticos al revelar detalles de la primera ecografía de su bebé.

Armando Benedetti

Fiscalía archivó demanda de Armando Benedetti contra la defensora del Pueblo, Iris Marín: esta fue la razón

El ahora ministro del Interior demandó a la defensora de Pueblo por presunta injuria y calumnia. La indagación fue archivada por falta de méritos.

Tiquetes aéreos

Aerolínea colombiana lanza tiquetes desde $46.400 y ofertas internacionales desde USD 73

Atlético Nacional

Batalla campal en la final Sub-13 entre Nacional y Estudiantil: pelea en la cancha y tribuna

Enfermedades

Cambios en el estilo de vida que podrían prevenir el Parkinson, según expertos