Condenan al expresidente de Perú, Martín Vizcarra, por caso de corrupción

El expresidente peruano deberá cumplir una sentencia de 14 años por recibir sobornos cuando era gobernador de Moquegua.

Foto: AFP

AFP

noviembre 26 de 2025
02:41 p. m.
El exmandatario de Perú, Martín Vizcarra, fue condenado este 26 de noviembre a 14 años de prisión por un caso de supuestos sobornos recibidos en la época en que era gobernador de la región Moquegua, hace 11 años.

El político, abanderado de la lucha anticorrupción durante su presidencia entre 2018 y 2020, fue hallado culpable de recibir 640.000 dólares en sobornos de empresas constructoras mientras era gobernador de la región sureña de Moquegua entre 2011 y 2014.

La jueza Fernanda Ayasta, presidenta del Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional dijo en la lectura de la sentencia a 14 años de prisión:

Martín Vizcarra cometió actos ilícitos aprovechando su cargo como presidente regional de Moquegua, condicionando a los postores para otorgarles la buena pro a cambio de dinero.

La condena que tendrá que pagar el expresidente Martín Vizcarra por corrupción

El exmandatario de 62 años asistió a la lectura de la sentencia en el tribunal de Lima y no se inmutó cuando escuchó el fallo:

La pena a imponerse es de 14 años de pena privativa de la libertad.

Vizcarra siempre alegó ser inocente y, tras ser encarcelado por 22 días este año por supuesto riesgo de fuga, respondía en libertad en el juicio que se inició en octubre de 2024.

Irá a prisión al mismo tiempo que tres otros expresidentes peruanos: Pedro Castillo (2021-2022), Ollanta Humala (2011-2016) y Alejandro Toledo (2001-2006).

La reacción de Martín Vizcarra tras conocer su condena a 14 años de cárceñ

"Me han sentenciado por enfrentar al pacto mafioso. No es justicia, es venganza. Pero no me van a doblegar. El Perú es primero y nadie podrá silenciarlo", indicó Vizcarra en un mensaje enviado desde el tribunal a través de su cuenta en la red social X.

La justicia peruana también lo inhabilitó para ejercer cargos públicos durante nueve años.

Vizcarra, vicepresidente en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), asumió la presidencia tras la renuncia del mandatario por el escándalo de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht.

