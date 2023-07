Películas y series que se retrasan por las huelgas en Hollywood

Los actores de Hollywood anunciaron que irán a huelga luego del fracaso de las negociaciones contractuales con los estudios, uniéndose así a los guionistas en una acción conjunta no vista en seis décadas que amenaza con paralizar casi por completo la industria del cine y de la televisión estadounidense.

El comité nacional del Sindicato de Actores de la Pantalla (SAG-AFTRA), que representa a unos 160.000 artistas, "votó unánimemente para lanzar una orden de huelga contra los estudios y las plataformas de streaming", anunció el negociador del grupo Duncan Crabtree-Ireland.

Los negociadores habían recomendado el paro al comité nacional, luego de que se venciera el plazo final para llegar a un acuerdo con los estudios en Los Ángeles.

"La huelga comenzará y todos nosotros, miembros del sindicato, líderes y personal de trabajo estaremos en los piquetes ", agregó Crabtree-Ireland.

"Entré de lleno en esto pensando que seríamos capaces de evitar una huelga. Y con gran tristeza hemos llegado a esta encrucijada, pero no teníamos elección", dijo la presidenta del sindicato, Fran Drescher.

A SAG-AFTRA TV/Theatrical/Streaming Strike has been ordered effective July 14, at 12:01 a.m. Additional details are forthcoming. The Strike Order can be found here: https://t.co/NFBM7lLGTs pic.twitter.com/SGjmR0BPeu