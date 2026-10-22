Periodista advertía sobre las condiciones del mar cuando una ola lo golpeó en directo

Un periodista y una camarógrafa vivieron momentos de tensión durante una transmisión en vivo desde la costa de Ondarroa, en el País Vasco, España. Una fuerte ola superó el muro del paseo marítimo y los golpeó mientras informaban sobre el mal estado del mar.

RELACIONADO Joven perdió la vida en un parque de diversiones en Cabo San Lucas

Lo que debía ser un reporte sobre las condiciones del mar terminó en un susto frente a las cámaras. Sergio Ovejero realizaba una conexión para el programa Euskadi Quédate, del canal ETB2, cuando una ola impactó contra el rompeolas y el agua llegó hasta el lugar donde trabajaba el equipo periodístico.

El episodio ocurrió este jueves 22 de octubre, en medio del empeoramiento de las condiciones marítimas en la costa vasca. Ovejero explicaba los riesgos para quienes caminaban por el paseo marítimo cuando el oleaje irrumpió de manera repentina y obligó a interrumpir la transmisión.

Las imágenes muestran cómo el agua cubrió el área donde se encontraban el reportero y la camarógrafa Raquel. La señal quedó interrumpida y desde el estudio, el presentador reaccionó con preocupación ante lo sucedido.

“Esperemos que nuestro compañero Sergio y Raquel estén bien. Lo vamos a actualizar enseguida”, expresó durante la emisión.

¿Qué pasó con el periodista y la camarógrafa tras el impacto de la ola?

La preocupación inicial dio paso a un mensaje de tranquilidad. El programa informó posteriormente que los dos integrantes del equipo se encontraban bien y que el episodio no pasó de un susto.

El propio Ovejero también respondió en redes sociales a los mensajes de apoyo. El periodista explicó que estaban cubriendo el aviso meteorológico previsto para las horas siguientes, pero que el oleaje se adelantó a lo esperado.

“¡Estamos bien!”, fue el mensaje que compartió para tranquilizar a quienes preguntaban por su estado. También bromeó con que solo necesitaban secarse para continuar con su jornada.

¿Por qué había una alerta por el estado del mar en España?

La conexión periodística se realizaba en un contexto de fuerte oleaje y viento en la costa del País Vasco. Durante el reporte se mencionó un aviso amarillo, que advertía sobre las condiciones marítimas y el riesgo en determinadas zonas del litoral.

El incidente dejó en evidencia la rapidez con la que el oleaje puede alcanzar sectores cercanos al mar, incluso cuando hay muros de contención. Por eso, las autoridades recomiendan respetar las restricciones y mantenerse alejados de rompeolas y paseos marítimos cuando las condiciones son adversas.