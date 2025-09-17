Cerecita, la perrita embarazada que sobrevivió a la explosión del camión con gas en México

México se ha conmocionado tras la más reciente explosión de un camión cisterna que transportaba gas en su interior. Con un ascenso a 19 víctimas fatales del accidente, según el reporte más reciente por parte de la Secretaría de Salud de la capital mexicana, este hecho ha sido considerado como uno de los accidentes más lamentables de los últimos años en la capital.

Pese al desolador panorama que sigue cobrando vidas, un caso de fe y esperanza se ha sumado y ha dado luz en medio de la tragedia. Se trata de una perrita embarazada que logró sobrevivir y salir de las llamas junto a sus cinco cachorros en su vientre.

RELACIONADO La fría reacción de Tyler James al escuchar que podría enfrentar la pena de muerte

Perrita sobrevive a explosión de camión con gas en México

Como un milagro, así lo han catalogado cientos de internautas que se han interesado por la historia de esta dulce perrita, quien fue rescatada por personal de la fundación Huellitas Amor sin Fronteras.

Según el testimonio de Ana Díaz, para el portal de noticias Nmás, logró identificar, de manera inmediata, el avanzado estado de embarazo de la canina. No obstante, de sus cinco crías solo sobrevivieron dos al nacer.

“Ella tuvo una fuerza que nosotros no vamos a comprender porque es algo que los perros tienen. Ellos poseen una entereza, una fuerza y un corazón que los humanos no podemos comprender… es un milagro que ella haya podido correr, salir y que hoy esté aquí con vida”, explicó Díaz para Nmás.

Cerecita, nombre que la fundación le puso, llegó inmediatamente al servicio veterinario con deshidratación, anemia, quemaduras y con un miedo que reflejaba en sus pequeños ojos. Después de su primera cirugía, sorprendió a todo el personal de la fundación ya que, según relató Ana, levantó su cabeza y buscó de inmediato a sus pequeños bebés.

Estado actual de salud de Cerecita

La reacción por parte de miles de internautas no se ha hecho esperar, pues la comunidad internacional ya ha catalogado a Cerecita, y sus dos cachorros, como el milagro en medio de esta tragedia que desafortunadamente también tocó la vida de esta pequeña perrita.

Por esto, la fundación Huellitas Amor sin Fronteras compartió, por medio de su cuenta oficial de Instagram, la actualización en el caso de Cerecita, pues ella necesitará una segunda intervención médica para su recuperación.