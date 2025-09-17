CANAL RCN
Internacional

Cerecita, la perrita embarazada que sobrevivió a la explosión del camión con gas en México

La historia de supervivencia de esta madre de cuatro patas ha conmocionado el internet.

Foto: IG @huellitas_amor_sin_fronteras y AFP
Foto: IG @huellitas_amor_sin_fronteras y AFP

Noticias RCN

septiembre 17 de 2025
07:53 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

México se ha conmocionado tras la más reciente explosión de un camión cisterna que transportaba gas en su interior. Con un ascenso a 19 víctimas fatales del accidente, según el reporte más reciente por parte de la Secretaría de Salud de la capital mexicana, este hecho ha sido considerado como uno de los accidentes más lamentables de los últimos años en la capital.

Pese al desolador panorama que sigue cobrando vidas, un caso de fe y esperanza se ha sumado y ha dado luz en medio de la tragedia. Se trata de una perrita embarazada que logró sobrevivir y salir de las llamas junto a sus cinco cachorros en su vientre.

La fría reacción de Tyler James al escuchar que podría enfrentar la pena de muerte
RELACIONADO

La fría reacción de Tyler James al escuchar que podría enfrentar la pena de muerte

Perrita sobrevive a explosión de camión con gas en México

Como un milagro, así lo han catalogado cientos de internautas que se han interesado por la historia de esta dulce perrita, quien fue rescatada por personal de la fundación Huellitas Amor sin Fronteras.

Según el testimonio de Ana Díaz, para el portal de noticias Nmás, logró identificar, de manera inmediata, el avanzado estado de embarazo de la canina. No obstante, de sus cinco crías solo sobrevivieron dos al nacer.

“Ella tuvo una fuerza que nosotros no vamos a comprender porque es algo que los perros tienen. Ellos poseen una entereza, una fuerza y un corazón que los humanos no podemos comprender… es un milagro que ella haya podido correr, salir y que hoy esté aquí con vida”, explicó Díaz para Nmás.

Cerecita, nombre que la fundación le puso, llegó inmediatamente al servicio veterinario con deshidratación, anemia, quemaduras y con un miedo que reflejaba en sus pequeños ojos. Después de su primera cirugía, sorprendió a todo el personal de la fundación ya que, según relató Ana, levantó su cabeza y buscó de inmediato a sus pequeños bebés.

Venezuela anuncia incautación récord de drogas en medio de tensiones con EE. UU.
RELACIONADO

Venezuela anuncia incautación récord de drogas en medio de tensiones con EE. UU.

Estado actual de salud de Cerecita

La reacción por parte de miles de internautas no se ha hecho esperar, pues la comunidad internacional ya ha catalogado a Cerecita, y sus dos cachorros, como el milagro en medio de esta tragedia que desafortunadamente también tocó la vida de esta pequeña perrita.

Por esto, la fundación Huellitas Amor sin Fronteras compartió, por medio de su cuenta oficial de Instagram, la actualización en el caso de Cerecita, pues ella necesitará una segunda intervención médica para su recuperación.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Tiroteo en Estados Unidos

La fría reacción de Tyler James al escuchar que podría enfrentar la pena de muerte

Venezuela

Venezuela anuncia incautación récord de drogas en medio de tensiones con EE. UU.

Venezuela

Venezuela inicia ejercicios militares en La Orchila tras despliegue de buques de EE. UU. en el Caribe

Otras Noticias

Dayro Moreno

¡El rey del gol! Dayro Moreno abrió el marcador en Once Caldas vs. Independiente del Valle

Con gol de Dayro Moreno, Once Caldas vence 1-0 a Independiente del Valle en condición de visitante.

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna hoy 17 de septiembre: número ganador del último sorteo

Consulta el resultado del último sorteo del Super Astro Luna de hoy martes 17 de septiembre de 2025. Conoce el número y signo zodiacal ganadores.

Cundinamarca

Exclusivo | Así quedó la estación de Policía de Funza tras incendio durante motín

Salud mental

La pubertad precoz central estaría relacionada con enfermedades mentales, según estudio

Artistas

Estos son los carros más lujosos que Maluma posee en el garaje de su casa