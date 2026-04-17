Presidente Gustavo Petro viajará a Caracas para reunirse con Delcy Rodríguez: esta es la fecha

El presidente Gustavo Petro confirmó este viernes que viajará a Caracas el próximo 24 de abril para reunirse con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

El anuncio lo hizo en Barcelona, durante un foro organizado por RTVE y la agencia EFE, en el marco de un encuentro de líderes de izquierda convocado por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Se trata de la primera visita de un mandatario latinoamericano a Venezuela desde la captura de Nicolás Maduro en un operativo estadounidense en enero, hecho que dejó a Rodríguez al frente del país de manera interina.

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Una cita aplazada por razones de seguridad

Petro relató que había invitado a Rodríguez a Cartagena, pero ella rechazó la propuesta por temor. También se había planeado un encuentro en la frontera, que finalmente fue cancelado por motivos de seguridad.

“Si Mahoma no viene a mí, yo voy”, expresó el mandatario colombiano, justificando su decisión de viajar directamente a Caracas.

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Petro busca protagonismo en la transición venezolana

A pocos meses de dejar la presidencia, Petro ha manifestado su interés en jugar un papel relevante en la transición política de Venezuela. Su visita a Caracas se perfila como un gesto diplomático clave en el nuevo escenario regional, marcado por la salida de Maduro y la incertidumbre sobre el futuro institucional del país vecino.