Pareja colombiana fue a buscar mejores oportunidades en Panamá y murió en aparatoso accidente

Una tragedia sacude a Cartagena tras el fallecimiento de una pareja colombiana en Panamá. Ambos fueron víctimas de un accidente de tránsito que dejó además a sus dos hijos menores hospitalizados.

La familia ahora enfrenta el desafío de repatriar dos cuerpos y atender a los niños heridos, uno de ellos en cuidados intensivos.

Hombre murió ocho días después de la mujer

El accidente ocurrió el 12 de noviembre en la vía transístmica de Colón-Panamá, cuando la familia Chiquillo Mesa se dirigía hacia su lugar de trabajo en el puerto de Colón.

Liliana Mesa, de 28 años, falleció en el lugar del siniestro, mientras que su esposo perdió la vida ocho días después. Los menores de cuatro y nueve años resultaron heridos en el percance.

Hace aproximadamente dos años, la familia había emigrado a Panamá en búsqueda de mejores oportunidades. Según allegados, la pareja había logrado establecerse laboralmente en un restaurante de comida colombiana en la ciudad portuaria de Colón.

Menores están hospitalizados: uno está en UCI

“Estamos tocando puertas para gestionar su repatriación para que nos ayuden a gestionar cómo traerlos. Como familiares estamos agarrados de la mano de Dios, haciendo lo posible que nosotros podamos, pero necesitamos manos amigas para que nos ayuden a gestionar el proceso legal para repatriar a nuestros cuerpos hasta acá y brindarles nuestra cristiana sepultura como ellos se lo merecen”, expresó Rosa Carrillo.

La Alcaldía de Cartagena había iniciado trámites para la repatriación de Liliana Mesa antes del fallecimiento de su esposo. Ahora, los familiares solicitan que el apoyo se extienda para traer ambos cuerpos.

Además de los dos menores hospitalizados, otro par de familiares que viajaba en el mismo taxi resultaron heridos. La familia requiere, no solo apoyo económico para el traslado de los cuerpos, sino también recursos para atender a los niños hospitalizados y a los otros heridos.

De igual forma, piden celeridad en los trámites legales por parte de las autoridades colombianas y panameñas para agilizar la repatriación.