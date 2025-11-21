CANAL RCN
Internacional Video

Impresionantes videos muestran cómo fue el accidente de un avión de combate en Dubái

Las autoridades informaron que el piloto falleció. Ocurrió durante una exhibición aérea.

Noticias RCN

Reuters

noviembre 21 de 2025
06:09 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Entre el 17 y 21 de noviembre se llevó a cabo el Salón Aeronáutico de Dubái. Durante el evento, hubo mucho más de 1.500 expositores, cientos de aviones y conferencias para los amantes de este sector.

¿Cuánto les costaron a los países comprar aviones Gripen? Así se cerraron los negocios
RELACIONADO

¿Cuánto les costaron a los países comprar aviones Gripen? Así se cerraron los negocios

Sin embargo, un accidente opacó el último día. Un avión de combate Hindustan Aeronautics Ltd. (HAL) Tejas de India cayó en el aeropuerto Al Maktoum de Dubai World Central. Las imágenes del incendio fueron impresionantes e inquietantes.

Accidente ocurrió durante exhibición aérea

La Fuerza Aérea de India informó que el piloto murió: “Lamenta profundamente la pérdida de vidas humanas y se solidariza con la familia del fallecido en estos momentos de dolor”.

Se está conformando un equipo especializado para determinar qué provocó el aparatoso accidente. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos extendió sus condolencias.

“Transmitió su más sincero pésame y condolencias a la familia del piloto, al Gobierno de la India y al amistoso pueblo indio”, declaró. El comité organizador del Salón Aeronáutico también se refirió al respecto.

India refuerza su arsenal con aviones Tejas

Los HAL Tejas son modelos de generación 4.5 y se adaptan a cualquier clima. La compañía que los produce explica en su sitio web que puede desempeñar funciones de apoyo aéreo ofensivo, combates cercanos, labores en la tierra y marítimas.

EE. UU. habría impedido que buque petrolero ruso llegara a Venezuela: ¿Aumenta la tensión?
RELACIONADO

EE. UU. habría impedido que buque petrolero ruso llegara a Venezuela: ¿Aumenta la tensión?

Están equipados con nueve puntos de anclaje y puede disparar barios proyectiles, tales como misiles BVR y WVR de largo alcance.

A finales de septiembre, India cerró un acuerdo por 7.030 millones de dólares para comprar 97 aviones HAL Tejas. El propósito se basó en fortalecerse militarmente ante la amenaza que generan China y Pakistán.

India le ha apostado a estos modelos, tanto así que en 2021 ya había comprado 83 aviones. Sin embargo, hubo lentitud en la entrega por la necesidad de motores estadounidenses.

Justamente el gobierno asiático negoció hace poco la compra de 113 motores de General Electric que serán utilizados para las aeronaves.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Dolor en el cine: murió un importante actor a sus 33 años

Donald Trump

Trump fija plazo para que Ucrania responda a su propuesta de paz con Rusia

Brasil

Defensa de Jair Bolsonaro pide cumplir condena en prisión domiciliaria por motivos de salud

Otras Noticias

Artistas

Jessi Uribe y el conmovedor video con el que mostró a su hija Emilia: Paola Jara le respondió

Los artistas de música popular dejaron ver en sus redes sociales cómo han sido sus primeros días tras la llegada de su hija.

Clan del Golfo

Capturan a dos presuntos sicarios del Clan del Golfo en Bolívar

De acuerdo con las labores de inteligencia, los dos hombres serían presuntos sicarios de la subestructura Nicolás Antonio Urango Reyes, una facción del Clan del Golfo.

Artistas

En pleno partido entre Nacional y América apareció mensaje contra Pirlo que desató polémica

Automovilismo

Este es el Tesla más económico que llegó a Colombia: vale menos que en otros países

Salud mental

Relación tóxica: señales, impacto emocional y cómo salir del ciclo, según Naty Romero