Impresionantes videos muestran cómo fue el accidente de un avión de combate en Dubái

Entre el 17 y 21 de noviembre se llevó a cabo el Salón Aeronáutico de Dubái. Durante el evento, hubo mucho más de 1.500 expositores, cientos de aviones y conferencias para los amantes de este sector.

Sin embargo, un accidente opacó el último día. Un avión de combate Hindustan Aeronautics Ltd. (HAL) Tejas de India cayó en el aeropuerto Al Maktoum de Dubai World Central. Las imágenes del incendio fueron impresionantes e inquietantes.

Accidente ocurrió durante exhibición aérea

La Fuerza Aérea de India informó que el piloto murió: “Lamenta profundamente la pérdida de vidas humanas y se solidariza con la familia del fallecido en estos momentos de dolor”.

Se está conformando un equipo especializado para determinar qué provocó el aparatoso accidente. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos extendió sus condolencias.

“Transmitió su más sincero pésame y condolencias a la familia del piloto, al Gobierno de la India y al amistoso pueblo indio”, declaró. El comité organizador del Salón Aeronáutico también se refirió al respecto.

India refuerza su arsenal con aviones Tejas

Los HAL Tejas son modelos de generación 4.5 y se adaptan a cualquier clima. La compañía que los produce explica en su sitio web que puede desempeñar funciones de apoyo aéreo ofensivo, combates cercanos, labores en la tierra y marítimas.

Están equipados con nueve puntos de anclaje y puede disparar barios proyectiles, tales como misiles BVR y WVR de largo alcance.

A finales de septiembre, India cerró un acuerdo por 7.030 millones de dólares para comprar 97 aviones HAL Tejas. El propósito se basó en fortalecerse militarmente ante la amenaza que generan China y Pakistán.

India le ha apostado a estos modelos, tanto así que en 2021 ya había comprado 83 aviones. Sin embargo, hubo lentitud en la entrega por la necesidad de motores estadounidenses.

Justamente el gobierno asiático negoció hace poco la compra de 113 motores de General Electric que serán utilizados para las aeronaves.