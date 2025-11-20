Cámaras de seguridad son clave en el asesinato del médico Gian Carlos Gómez en Cartagena

Las cámaras de seguridad de la zona se han convertido en la principal herramienta de las autoridades para esclarecer el asesinato de Gian Carlos Gómez, un médico de 35 años cuya muerte conmociona a Cartagena.

Los investigadores revisan exhaustivamente las grabaciones en busca de pistas que permitan identificar a los responsables del crimen, quienes huyeron del lugar en motocicleta después de cometer el hecho.

La familia de la víctima descartó que el médico hubiera recibido amenazas previas:

Gian Carlos nunca nos habló de amenazas, nunca nos habló de extorsiones. Él estaba totalmente tranquilo.

Así avanzan las investigaciones del crimen del médico Gian Carlos Gómez

Las autoridades judiciales han avanzado en la recolección de evidencias como parte de los actos urgentes de investigación.

El general Yecid Peña, comandante de la Policía de Cartagena, informó que "todos estos elementos materiales probatorios en el marco de los actos urgentes que está haciendo su recolección, sí se pudo establecer que hay unos elementos materiales probatorios que por reserva del caso y por lo prematuro del hecho están siendo investigados".

Esta declaración indicaría que existen pruebas significativas bajo análisis, aunque por razones de confidencialidad no pueden ser reveladas públicamente en esta etapa inicial.

Piden justicia por el crimen del doctor Gian Carlos Gómez

La madre del doctor Gómez, quien ahora asume el cuidado de su nieta de 5 años, hizo un llamado urgente a las autoridades. Solicitó celeridad en la investigación y que se haga justicia por el asesinato de su hijo.

Las autoridades mantienen activas varias líneas de investigación mientras continúan el análisis de las grabaciones de seguridad y otros elementos probatorios recolectados en la escena del crimen.