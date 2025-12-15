CANAL RCN
Tendencias

Shakira se confesó: habló de las heridas que le dejó la traición de Piqué

Shakira se sinceró y habló sobre las cicatrices emocionales que aún la acompañan por la traición de Piqué.

Infidelidad de Piqué a Shakira.
Foto: AFP

Noticias RCN

diciembre 15 de 2025
12:53 p. m.
Lejos del ruido de los escenarios y de los récords musicales que ha batido en los últimos años, Shakira decidió detenerse y hablar desde un lugar más íntimo.

En una reciente entrevista concedida a Vanity Fair España, la artista colombiana reflexionó sobre el dolor que marcó una de las etapas más complejas de su vida personal y cómo ese proceso terminó transformándose en fuerza creativa y emocional.

La barranquillera abordó, sin rodeos, las experiencias que la obligaron a recomponerse cuando todo parecía desmoronarse. Más allá de nombres propios, dejó claro que atravesó pérdidas profundas, decepciones y rupturas que dejaron huella, pero que también la empujaron a reconstruirse desde otro lugar.

Shakira y el proceso de levantarse tras la infidelidad de Piqué

Durante la conversación, la cantante explicó que el dolor no fue un episodio aislado, sino una suma de situaciones que la enfrentaron a sus propios miedos.

Reconoció haber vivido engaños, traiciones y tristezas que forman parte de la condición humana, pero aseguró que cada una de esas experiencias la obligó a mirarse con honestidad.

Como cualquier ser humano, he sufrido pérdidas, decepciones, tristeza, traiciones y situaciones realmente amargas. Pero he aprendido a estar agradecida por lo que tengo, en lugar de desear lo que me falta. Soy bastante ambiciosa y siempre quiero más. Es la naturaleza humana. Todos queremos más. Tenemos un coche, pero queremos uno mejor; tenemos una casa, pero queremos una más grande. Nunca estamos satisfechos

Para Shakira, el aprendizaje llegó cuando dejó de enfocarse en lo que había perdido y empezó a valorar lo que aún tenía. Admitió que la ambición y el deseo de ir siempre por más hacen parte de su carácter, pero entendió que la gratitud fue clave para seguir adelante. En sus palabras, sobrevivir a lo que temía la volvió más fuerte y consciente de su capacidad de resiliencia.

He perdido a personas a las que amaba, personas en las que creía, he vivido engaños, traiciones, tristeza, esas terribles condiciones humanas que nos aterrorizan. Todo lo que temía, lo he atravesado. Pero he sobrevivido. Y todo eso me ha hecho más fuerte, dijo.

Los arrepentimientos y las cicatrices que permanecen en Shakira

La artista también habló de los arrepentimientos, afirmando que forman parte natural de cualquier vida examinada con sinceridad.

Reconoció que hubo decisiones y personas en las que no debió confiar, aunque subrayó que esos errores terminaron moldeando su carácter y su visión del mundo.

He examinado mi existencia, sé que hay cosas que podría haber hecho mejor, personas en las que no debería haber confiado, pero esos errores me han moldeado, afirmó.

Uno de los momentos más comentados de la entrevista surgió cuando se refirió a una de las frases más virales de su carrera reciente, dejando claro que no se arrepiente de haberla escrito.

¿Si me arrepiento? No, no, no, no. Es uno de los versos más logrados de mi vida, dijo.

Para ella, ese verso representa una conquista creativa y una forma de canalizar emociones a través de la música.

A lo mejor nunca me curaré del todo. Quizás siempre haya una cicatriz que me recuerde las situaciones más amargas, que me recuerde el sufrimiento. Pero he comprendido que se puede ser feliz incluso cuando hay dolor. Es como cuando vas a una fiesta: puedes tener una pequeña ampolla en el pie, pero aun así sigues bailando, ¿no? Pues así es como me siento: estoy bailando con mi dolor a través de la vida, aseguró.

Finalmente, Shakira fue clara al señalar que la sanación no siempre es completa ni lineal. Aceptó que algunas cicatrices permanecen, pero aseguró que ha aprendido a convivir con ellas sin renunciar a la felicidad. Hoy, dice, sigue bailando, creando y viviendo, incluso cuando el dolor aparece, demostrando que la fortaleza también puede nacer de las heridas.

