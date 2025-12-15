Técnico de América de Cali habló sobre supuestos incumplimientos con los jugadores: esto se sabe

En redes sociales y medios de comunicación, ha venido circulando una delicada información que involucra al América de Cali con relación al tema de obligaciones laborales. Según el periodista Jaime Dinas, el equipo le adeuda tres quincenas al plantel profesional.

Esta información llegó hasta los oídos del técnico David González, quien desmintió la información sobre supuestos incumplimientos, pero sí reveló algunas dificultades financieras por las que atraviesa el equipo al cabo de la temporada 2026.

David González y su versión sobre supuestos incumplimientos

En diálogo con 'El Corrillo de Mao', González afirmó que hasta el momento, las directivas están al día con salarios y demás pagos. "Nosotros hasta el día de hoy estamos al día con las obligaciones", comentó inicialmente.

Sobre las dificultades económicas de la institución, comentó. "Hay que entender que la situación económica del club es difícil por todo lo vivido con la hinchada, por no haber tenido taquillas en todo el año, pero ellos están haciendo esfuerzo tras esfuerzo para mantenernos bien y hasta el momento todo perfecto".

América evalúa la continuidad de varios jugadores

En medio de la polémica en torno a los rumores que se generaron recientemente, las directivas de América de Cali siguen trabajando en la confección de la nómina para el año 2026, donde ya se habla sobre la continuidad de varios jugadores.

En primer lugar, se confirmó que es posible que Franco Leys se quede en el equipo, a pesar de que no fue inscrito en el último semestre. Además, se considera a Éder Álvarez Balanta para la nueva temporada, una vez complete su recuperación.

Entre tanto, las directivas analizan la posibilidad de terminar anticipadamente los contratos de Andrés Tello, Andrés Felipe Roa y Nicolás Hernández, quienes llegaron en la ventana para jugadores libres y no habrían cumplido con las expectativas.