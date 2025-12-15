CANAL RCN
Deportes

Técnico de América de Cali habló sobre supuestos incumplimientos con los jugadores: esto se sabe

En las últimas horas, se conoció un rumor de prensa que revelaba supuestos incumplimientos de las directivas del América de Cali.

David González América de Cali
FOTO: América de Cali

Noticias RCN

diciembre 15 de 2025
02:59 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En redes sociales y medios de comunicación, ha venido circulando una delicada información que involucra al América de Cali con relación al tema de obligaciones laborales. Según el periodista Jaime Dinas, el equipo le adeuda tres quincenas al plantel profesional.

Miguel Borja ya tendría definido su futuro para 2026 y daría duro 'cachetazo' a hinchas de River
RELACIONADO

Miguel Borja ya tendría definido su futuro para 2026 y daría duro 'cachetazo' a hinchas de River

Esta información llegó hasta los oídos del técnico David González, quien desmintió la información sobre supuestos incumplimientos, pero sí reveló algunas dificultades financieras por las que atraviesa el equipo al cabo de la temporada 2026.

David González y su versión sobre supuestos incumplimientos

En diálogo con 'El Corrillo de Mao', González afirmó que hasta el momento, las directivas están al día con salarios y demás pagos. "Nosotros hasta el día de hoy estamos al día con las obligaciones", comentó inicialmente.

Sobre las dificultades económicas de la institución, comentó. "Hay que entender que la situación económica del club es difícil por todo lo vivido con la hinchada, por no haber tenido taquillas en todo el año, pero ellos están haciendo esfuerzo tras esfuerzo para mantenernos bien y hasta el momento todo perfecto".

América evalúa la continuidad de varios jugadores

En medio de la polémica en torno a los rumores que se generaron recientemente, las directivas de América de Cali siguen trabajando en la confección de la nómina para el año 2026, donde ya se habla sobre la continuidad de varios jugadores.

Así se perfilan los equipos colombianos en los bombos de Copa Libertadores 2026: se viene el sorteo
RELACIONADO

Así se perfilan los equipos colombianos en los bombos de Copa Libertadores 2026: se viene el sorteo

En primer lugar, se confirmó que es posible que Franco Leys se quede en el equipo, a pesar de que no fue inscrito en el último semestre. Además, se considera a Éder Álvarez Balanta para la nueva temporada, una vez complete su recuperación.

Entre tanto, las directivas analizan la posibilidad de terminar anticipadamente los contratos de Andrés Tello, Andrés Felipe Roa y Nicolás Hernández, quienes llegaron en la ventana para jugadores libres y no habrían cumplido con las expectativas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Copa Libertadores

Así se perfilan los equipos colombianos en los bombos de Copa Libertadores 2026: se viene el sorteo

Mundial de fútbol

Colombia encabeza el ranking de solicitudes para el Mundial 2026: los países que más pidieron entradas

Real Madrid

Así podrás ver a Real Madrid y Barcelona en la Copa del Rey por RCN

Otras Noticias

Dólar

¡Imprevisto cambio en el precio del dólar en el cierre de hoy 15 de diciembre de 2025! Así se cotizó

Descubra el precio exacto con el que el dólar cerró en Colombia hoy 15 de diciembre de 2025

Antioquia

Desgarradoras palabras de las familias de los estudiantes fallecidos en grave accidente en Antioquia

La Gobernación de Antioquia decretó tres días de duelo tras la tragedia que dejó 17 muertos y 20 heridos en Segovia.

Shakira

Shakira se confesó: habló de las heridas que le dejó la traición de Piqué

María Corina Machado

La grave lesión que sufrió María Corina Machado en su riesgoso escape de Venezuela

Salud mental

Alarmante cifra de casos de bullying en colegios: ¿Qué hacer en caso de ser víctima?