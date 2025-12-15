CANAL RCN
Internacional

Él es Nick Reiner, el hijo del cineasta Rob Reiner y su esposa Michele Singer: está detenido por ser el presunto asesino

Nick Reiner ha sido perfilado como uno de los principales sospechosos mientras que siguen avanzando las investigaciones.

Foto: AFP.

Noticias RCN

diciembre 15 de 2025
03:43 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El mundo del cine se encuentra totalmente en shock tras la confirmación de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele Singer.

Rob Reiner tenía 78 años, era oriundo de Nueva York, Estados Unidos, y no solo se destacó como actor, sino que también como director de cine, productor y guionista.

La policía investiga la muerte de Rob Reiner y su esposa como un aparente homicidio
RELACIONADO

La policía investiga la muerte de Rob Reiner y su esposa como un aparente homicidio

Su primer papel importante fue en 1971, cuando interpretó a Michael Stivic en la serie 'All in the Family'. Además, por su trabajo en esa producción, se ganó un premio Primetime Emmy en la categoría de 'mejor actor de reparto'.

Mientras tanto, Michele Singer fue una destacada fotógrafa y productora que tenía 68 años y participó en filmes como 'When Harry Met Sally', 'Shock and Awe' y 'God & Country'.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Rob Reiner y Michele Singer?

Según lo que se ha podido conocer a medida que ha avanzado la investigación, Rob Reiner y Michele Singer fueron encontrados sin vida el pasado 14 de diciembre de 2025, en su casa ubicada en Brentwood, Los Ángeles.

El Departamento de Bomberos recibió una llamada de emergencia, llegó de inmediato a la vivienda y encontró que los cuerpos de Rob Reiner y Michele Singer tenían agresiones con arma blanca.

Fue así como la Policía de Los Ángeles intervino, comenzó a tratar el caso como un homicidio y arrestó a Nick Reiner, hijo de la pareja, como el presunto asesino.

Esta trágica situación, de acuerdo con lo que se ha informado preliminarmente, habría ocurrido en el marco de una pelea familiar. Sin embargo, las autoridades continúan recopilando pruebas para emitir conclusiones definitivas.

Mientras tanto, Nick Reiner, el hijo de Rob y Michele, continúa detenido con una fianza de 4 millones de dólares.

¿Quién es Nick Reiner, el hijo de Rob Reiner y Michele Singer que está detenido por ser el presunto asesino de sus padres?

Nick Reiner es el hijo del medio de Rob Reiner y Michele Singer y actualmente tiene 32 años.

Murió un querido actor y humorista: esta fue la causa
RELACIONADO

Murió un querido actor y humorista: esta fue la causa

De acuerdo con lo que han relato los medios internacionales, Nick Reiner ha tenido problemas con las adicciones y no solo ha estado en centros de rehabilitación, sino que también vivió en condición de calle en Estados Unidos.

Además, trabajó en una ocasión con su padre al utilizar su historia de vida para ser uno de los escritores de la película 'Being Charlie', que fue una de las dirigidas por Rob.

 

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

Piloto comercial advierte que estuvo a punto de chocar con aviones de despliegue estadounidense en el Caribe

María Corina Machado

La grave lesión que sufrió María Corina Machado en su riesgoso escape de Venezuela

Estados Unidos

Autoridades descartan a primer sospechoso tras tiroteo en universidad de EE. UU.

Otras Noticias

Bogotá

Desarticulan estructura criminal que habría recaudado $17.000 millones en extorsiones desde varias cárceles

La estructura criminal, conocida como 'Los Bautista', coordinaba sus acciones desde centros penitenciarios como la cárcel La Picota, en Bogotá, y otras prisiones del país.

Bogotá

Vehículos en Bogotá tendrían duro golpe al bolsillo con importante alza: esto debe saber

La crisis obligaría a los bogotanos a pagar más por este servicio.

América de Cali

Técnico de América de Cali habló sobre supuestos incumplimientos con los jugadores: esto se sabe

Shakira

Shakira se confesó: habló de las heridas que le dejó la traición de Piqué

Salud mental

Alarmante cifra de casos de bullying en colegios: ¿Qué hacer en caso de ser víctima?