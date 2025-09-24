CANAL RCN
Colombia

¿Le han robado el celular en Bogotá? Miles de dispositivos recuperados serán devueltos

La Personería dio a conocer una gran oportunidad para las personas que les han robado el celular.

Robo de celulares en Bogotá.
Robo de celulares en Bogotá. Foto: Alcaldía.

Noticias RCN

septiembre 24 de 2025
04:30 p. m.
La inseguridad es una de las problemáticas que más aqueja a los habitantes en Bogotá. Cada día es frecuente conocer casos de robos.

Uno de los objetos más deseados por los delincuentes es el celular. Ya sea mediante un violento atraco, ‘cosquilleo’, ‘raponazo’ o cualquier otra modalidad; es común conocer hechos en donde los dispositivos electrónicos son hurtados.

Las localidades en donde más roban celulares

A mediados de julio, la concejal Diana Diago dio a conocer detalles sobre el robo de celulares. Con base en cifras de la Secretaría de Seguridad, las cinco localidades con más casos entre enero y junio fueron: Chapinero, Suba, Engativá, Usaquén y Kennedy.

Durante ese tiempo se reportaron más de 15 mil robos de celulares. Esto, a nivel más detallado, demostró que 87 hurtos se cometieron diariamente. Además, se habían recuperado 2.452, lo que es igual a poco más del 15% del total de celulares robados.

La buena noticia llegó por parte de la Personería y la Policía. Con la llegada de octubre, serán entregados cerca de 15.000 dispositivos que fueron recuperados por las autoridades. En próximos días darán a conocer cómo se llevará a cabo este proceso.

Cifras de la Personería apuntan que la recuperación de celulares llegó hasta los casi 33.000 en los últimos años. Tras la recuperación, los 15.000 dispositivos han estado guardados en las estaciones de Policía.

¿Cómo denunciar el robo de un celular en Bogotá?

Al momento de ser víctima de robo de celular, lo primero que toca hacer es reportarlo ante el operador, ya sea desde otro dispositivo o por teléfono fijo. Esto hará que el objeto hurtado sea bloqueado y se suspenda la línea.

Tras este paso, lo vital es entrar a la página web de la Policía y hacer clic en la casilla de denuncia virtual. Tras aceptar los términos y condiciones, el portal solicitará datos personales, así como información sobre cómo ocurrió el crimen. Con la denuncia, las autoridades se encargarán de las diligencias correspondientes.

