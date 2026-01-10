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Se sintió nuevo fuerte sismo en Japón hoy 1 de octubre de 2026: esta fue la magnitud

Este movimiento telúrico alcanzó a sentirse en Tokio. Descubra aquí los detalles completos.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

octubre 01 de 2026
02:50 p. m.
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En el inicio de octubre de 2026, se detectó un nuevo movimiento telúrico en Japón.

Las entidades especializadas de ese país reportaron el temblor a las 9:27 de la noche, momento en el que Colombia eran las 7:27 de la mañana.

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De acuerdo con los monitoreos, la magnitud sobrepasó los 5.0, mientras que la profundidad estuvo por encima de los 40 kilómetros. ¿En qué zonas de ese país se sintió? Descubra el reporte completo aquí en Noticias RCN.

Así fue el fuerte temblor que se sintió en Japón hoy 1 de octubre de 2026

  • 9:27 p.m. de Japón / 7:27 a.m. de Colombia.

Epicentro: en la prefectura de Chiba, muy cerca del área metropolitana de Tokio.

Magnitud: 5.3.

Profundidad: 42 kilómetros.

Municipios cercanos: 4.9 km al sureste de Asahi, 20 km al este de Chōshi y 78 km al oeste de Tokio.

¿Qué han planteado las autoridades de Japón tras el fuerte sismo de este 1 de octubre de 2026?

La Agencia Meteorológica de Japón indicó que el temblor tuvo una intensidad de 3, lo que significa que se sintió de manera considerable en todos los edificios, pero no causó ningún tipo de daño estructural.

En medio de esa coyuntura, no hubo heridos y tampoco se reportaron víctimas.

Además, las autoridades locales también dejaron claro que no existen riesgos de tsunami en las costas de Chiba y, en general, en ningún área del país.

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No obstante, desde la Agencia Meteorológica de Japón volvieron a pedirle calma a los ciudadanos debido a que se podrían seguir presentando réplicas a raíz de la energía que se continuará liberando en la tierra.

Este ha sido el temblor más reciente que se ha sentido en Colombia hoy 1 de octubre de 2026

El Servicio Geológico Colombiano reportó un movimiento telúrico leve sobre las 2:25 de la tarde.

Los detalles completos son los siguientes:

  • 2:25 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 29 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 36 de Génova (Quindío) y a 39 de San Antonio (Tolima).

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