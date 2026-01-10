Corte Suprema de EE. UU. revisará si migrantes indocumentados pueden acceder a libertad bajo fianza

La Corte Suprema de Estados Unidos anunció este jueves que revisará un caso clave para definir si el gobierno del presidente Donald Trump puede negar la libertad bajo fianza a migrantes indocumentados que enfrentan procesos de deportación, una decisión que podría tener amplias implicaciones para la política migratoria del país.

El alto tribunal analizará la legalidad de una medida impulsada por la administración Trump, según la cual ciertos inmigrantes deben permanecer detenidos durante todo el proceso de expulsión, incluso cuando estos trámites pueden prolongarse durante años.

La controversia surge en medio de una estrategia más amplia del Ejecutivo para reforzar las detenciones y deportaciones de personas que se encuentran en situación irregular en territorio estadounidense.

El caso del brasileño que llegó hasta la Corte Suprema

La disputa judicial tiene su origen en el caso de Ricardo Aparecido Barbosa da Cunha, un ciudadano brasileño que ingresó de manera irregular a Estados Unidos entre 2004 y 2005 a través de la frontera con México. Años después solicitó asilo, obtuvo autorización de trabajo mientras avanzaba su trámite migratorio y formó una familia en el país, donde vive con su esposa y sus dos hijos nacidos en territorio estadounidense.

Sin embargo, hace un año fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cuando se dirigía a su trabajo en Massachusetts. Aunque tradicionalmente las autoridades concedían libertad bajo fianza en casos de inmigrantes considerados sin riesgo de fuga ni peligrosidad, el gobierno argumentó que debía aplicarse una ley migratoria de 1996 que establece la detención obligatoria de quienes ingresaron ilegalmente al país.

Inicialmente un juez respaldó la posición del Ejecutivo, pero posteriormente dos tribunales federales de apelación revocaron esa decisión. Barbosa da Cunha recuperó la libertad bajo fianza en octubre de 2025.

Debate sobre el alcance de la ley migratoria

Mientras el gobierno sostiene que la normativa de 1996 obliga a mantener detenidos a los inmigrantes que ingresaron sin autorización, independientemente del tiempo transcurrido desde su llegada, organizaciones defensoras de migrantes consideran que esa disposición fue diseñada principalmente para personas detenidas en la frontera o en zonas cercanas a ella.

Según esta interpretación, los inmigrantes que han residido durante años en Estados Unidos y son arrestados dentro del país deberían conservar la posibilidad de solicitar una audiencia para obtener libertad bajo fianza mientras se resuelven sus procesos migratorios.

La administración Trump ha justificado el endurecimiento de esta política señalando que durante el mandato del expresidente Joe Biden ingresaron millones de migrantes indocumentados al país. Además, asegura que desde el regreso de Trump a la Casa Blanca los cruces irregulares por la frontera sur se han reducido prácticamente a cero.

La Corte Suprema decidió intervenir debido a que distintos tribunales federales de apelación han emitido fallos contradictorios sobre este asunto. Para el procurador general John Sauer, el caso tiene una “importancia crítica”, ya que la detención obligatoria ayuda a evitar que los inmigrantes evadan los procedimientos de deportación.

La decisión final del máximo tribunal sentará jurisprudencia y definirá el alcance de esta política migratoria en todo Estados Unidos.