Asteroide 2024 YR4 y sus posibilidades de impactar contra la Tierra, según la NASA

El asteroide 2024 YR4 es un asteroide cercano a la tierra que se mueve al interior de la región de la órbita terrestre en el sistema solar. Según la NASA, se estima que 2025 YR4 mide entre 40 y 90 metros de ancho y posee una probabilidad baja de que se genere un impacto con la Tierra.

Este cuerpo ha generado especial interés, por parte de la comunidad científica, ya que es considerado como lo suficientemente grande para ocasionar daños en una área localizada en el caso poco probable de un choque contra la tierra. También, porque la posibilidad de impacto ha superado el umbral del 1%.

¿Hay una fecha estimada para el posible impacto?

Según la información dada por la NASA, cuando recién fue descubierto este asteroide se determinó que tenía pocas probabilidades de impactar contra la tierra el próximo 22 de diciembre de 2032. No obstante, a medida de que han avanzado las investigaciones, la NASA anunció que 2024 YR4 no tiene ninguna probabilidad significativa de impactar contra la tierra.

¿Hay una estimación de los posibles daños?

Pese a las bajas advertencias, la NASA ofreció un panorama informativo sobre los posibles daños que se podrían generar en caso de que un asteroide de dicho tamaño impacte sobre la tierra. Al considerar el tamaño de este objeto, en caso de que pueda entrar a la tierra, se prevé que este pueda explotar en el aire.

Así mismo, se detalló que es poco probable que un objeto de este tamaño, que entre por la atmósfera sobre el océano, pueda causar un tsunami significativo desde el medio de este o en una zona más cercana a la costa.

En caso de que este ingrese en una zona poblada, la explosión en el aire podría romper ventanas o causar daños estructurales de menor importancia en una ciudad habitada. No obstante, si se trata de un asteroide de 90 metros puede causar daños más graves al derribar estructuras residenciales y romper ventanas en regiones más grandes.