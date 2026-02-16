Extinción de dominio para propiedades que eran de los paramilitares en exclusiva zona de Bogotá

En las últimas horas, las autoridades le pusieron la lupa a dos inmuebles en Bogotá que habían sido propiedad de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La Comisión de la Verdad precisó en un informe que las AUC nacieron en la década de los 90 con los hermanos Castaño, Carlos y Vicente. El grupo armado se extendió por Antioquia, Sucre, Meta, Guaviare, Catatumbo, el Caribe, Pacífico y la Amazonía, entre otros puntos.

¿En dónde operó el Bloque Norte?

Una de las subestructuras que la conformó fue el Bloque Norte, operando principalmente en Córdoba y el Urabá; aunque con expansiones hacia Cesar, Magdalena, La Guajira y Atlántico.

Aparte de los Castaño, una pieza relevante para el fortalecimiento de las autodefensas fue Salvatore Mancuso. El Centro de Memoria Histórica apunta que el bloque se formó con el Frente Montes de María y las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá.

Una vivienda y un parqueadero en el norte de Bogotá

La reciente operación estuvo encomendada por el Ejército y la Fiscalía, llegando a dos puntos en el barrio Santa Bárbara por la localidad de Usaquén, nororiente de la capital.

Se le hizo extinción de dominio a un apartamento y a un parqueadero, los cuales en conjunto suman 500 millones de pesos y eran propiedad del Bloque Norte, acorde a las investigaciones.

Cabe mencionar que esta estructura presuntamente recibió apoyo y contribuyó a políticos. Muestra de ello, por ejemplo, fue la captura de un concejal que habría tenido nexos entre 2003 y 2006, con los que supuestamente desvió recursos de un centro asistencial para los paramilitares.

El punto final de las AUC llegó con el inicio del nuevo milenio. Para octubre de 2004, explica la comisión, el grupo quiso dejar las armas en el marco de una desmovilización bajo un acuerdo.

Las cifras oficiales apuntan que 36 estructuras dejaron las armas, llevando a la desmovilización de 30.944 personas.