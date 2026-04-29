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ONU denuncia ejecuciones y detenciones masivas en Irán desde inicio de la guerra

El organismo de la ONU advirtió que muchos de los detenidos han sido víctimas de desapariciones forzadas, tortura y otros tratos crueles.

Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

abril 29 de 2026
08:10 a. m.
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Un total de 21 personas han sido ejecutadas y más de 4.000 detenidas en Irán por motivos políticos o de seguridad nacional desde el inicio de la guerra en Oriente Medio el pasado 28 de febrero, informó este miércoles Naciones Unidas.

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La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos precisó que nueve de las ejecuciones están vinculadas a las manifestaciones de enero de 2026, diez a presunta pertenencia a grupos de oposición y dos a acusaciones de espionaje.

Durante el mismo período, miles de personas fueron arrestadas bajo cargos relacionados con la seguridad nacional.

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Torturas y desapariciones forzadas

El organismo de la ONU advirtió que muchos de los detenidos han sido víctimas de desapariciones forzadas, tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Entre las prácticas denunciadas figuran confesiones obtenidas bajo coacción —en ocasiones televisadas— y simulacros de ejecución.

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“Me consterna constatar que, además de las graves consecuencias del conflicto, las autoridades siguen violando los derechos del pueblo iraní de manera brutal y despiadada”, expresó el alto comisionado Volker Türk en el comunicado.

Llamado urgente a suspender la pena de muerte

Türk instó a las autoridades iraníes a suspender todas las ejecuciones, establecer una moratoria sobre la pena capital, garantizar el derecho a la defensa y a un juicio justo, y liberar de inmediato a las personas detenidas arbitrariamente.

Según varias organizaciones no gubernamentales, entre ellas Amnistía Internacional, Irán es el país que más recurre a la pena máxima después de China, lo que refuerza la preocupación internacional por la situación de derechos humanos en el país.

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