ONU denuncia ejecuciones y detenciones masivas en Irán desde inicio de la guerra

Un total de 21 personas han sido ejecutadas y más de 4.000 detenidas en Irán por motivos políticos o de seguridad nacional desde el inicio de la guerra en Oriente Medio el pasado 28 de febrero, informó este miércoles Naciones Unidas.

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos precisó que nueve de las ejecuciones están vinculadas a las manifestaciones de enero de 2026, diez a presunta pertenencia a grupos de oposición y dos a acusaciones de espionaje.

Durante el mismo período, miles de personas fueron arrestadas bajo cargos relacionados con la seguridad nacional.

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Torturas y desapariciones forzadas

El organismo de la ONU advirtió que muchos de los detenidos han sido víctimas de desapariciones forzadas, tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Entre las prácticas denunciadas figuran confesiones obtenidas bajo coacción —en ocasiones televisadas— y simulacros de ejecución.

“Me consterna constatar que, además de las graves consecuencias del conflicto, las autoridades siguen violando los derechos del pueblo iraní de manera brutal y despiadada”, expresó el alto comisionado Volker Türk en el comunicado.

Llamado urgente a suspender la pena de muerte

Türk instó a las autoridades iraníes a suspender todas las ejecuciones, establecer una moratoria sobre la pena capital, garantizar el derecho a la defensa y a un juicio justo, y liberar de inmediato a las personas detenidas arbitrariamente.

Según varias organizaciones no gubernamentales, entre ellas Amnistía Internacional, Irán es el país que más recurre a la pena máxima después de China, lo que refuerza la preocupación internacional por la situación de derechos humanos en el país.