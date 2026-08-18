Meta enfrenta juicio histórico en EE. UU. por adicción de adolescentes a redes sociales

Acusada de haber convertido a los adolescentes en adictos a Facebook e Instagram, la empresa estadounidense Meta afronta desde este martes en Estados Unidos los primeros alegatos en un proceso en el que varios estados le reclaman cerca de 200.000 millones de dólares.

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Tras la selección del jurado la semana pasada, el tribunal federal de Oakland, cerca de San Francisco, empezará a estudiar el fondo de la cuestión durante seis semanas de audiencias.

Se trata del primer juicio federal dentro de un amplio contencioso que también apunta a TikTok, Snapchat y YouTube, señalados por familias, comunidades escolares y autoridades de haber deteriorado la salud mental de los adolescentes.

Reclamos de los estados y acusaciones contra Meta

La coalición de 29 estados, liderada por los fiscales generales de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey, exige sanciones que rondan los 193.000 millones de dólares, desmintiendo la cifra de 1,4 billones que la propia Meta había mencionado. Los demandantes reclaman además que se impongan por defecto a los menores los ajustes de mayor protección, como límites de tiempo de pantalla y control de notificaciones, sin posibilidad de que los adolescentes los modifiquen.

La acusación se articula en tres ejes: que Meta habría mentido sobre la nocividad de sus aplicaciones en los jóvenes; que diseñó funciones para retenerlos, como filtros de apariencia y herramientas de tiempo fácilmente eludibles; y que recopiló datos de menores de 13 años sin consentimiento parental, violando una ley federal.

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“Demostraremos ante un jurado que Meta ocultó lo que sabía sobre los daños causados a los jóvenes, porque mirar hacia otro lado resultaba más rentable”, afirmó el fiscal general de Kentucky, Russell Coleman. “Lo hicimos con la industria del tabaco en los noventa, lo hicimos con las empresas responsables de la crisis de los opiáceos, lo volveremos a hacer con Meta”, agregó.

Zuckerberg y testigos clave en el proceso

El jurado, integrado por ocho miembros con rol consultivo, escuchará a Mark Zuckerberg como testigo estrella, seis meses después de su primera comparecencia en Los Ángeles que terminó con una condena histórica contra la compañía. También declarará Arturo Béjar, exingeniero de Meta y figura clave en la lucha contra los gigantes tecnológicos, cuyo testimonio la jueza Yvonne Gonzalez Rogers decidió mantener pese a la oposición de la empresa.

Meta, que asegura contar con 3.600 millones de usuarios en sus aplicaciones y registrar beneficios récord, rechaza las acusaciones. “Estamos profundamente en desacuerdo con estas afirmaciones y convencidos de que las pruebas demostrarán nuestro compromiso de larga data con los jóvenes”, señaló un portavoz.

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Expertos como Nora Freeman Engstrom, profesora de derecho en Stanford, advierten que el reto será medir “la brecha” entre lo que Meta sabía de sus productos y lo que decía públicamente. Para Vincent Joralemon, jurista en la Universidad de Berkeley, la principal amenaza para la compañía es “el daño reputacional” y la obligación de modificar sus productos.