Presidente de España pide que Israel sea expulsado de competencias deportivas tras caos en La Vuelta

El presidente de España compara el caso con Rusia y exige un veto por las acciones en Gaza y Cisjordania.

Protestas propalestinas en La Vuelta a España
FOTO: AFP

Noticias RCN

septiembre 15 de 2025
10:57 a. m.
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha solicitado que Israel sea excluido de todas las competiciones deportivas internacionales. La petición surge tras el caos vivido en la Vuelta a España, cuya llegada a Madrid tuvo que ser suspendida por protestas propalestinas.

Caos y tensión en el fin de la Vuelta a España 2025: las protestas suspendieron la etapa 21
Caos y tensión en el fin de la Vuelta a España 2025: las protestas suspendieron la etapa 21

Sánchez argumenta que, al igual que ocurrió con Rusia tras la invasión de Ucrania, las federaciones deportivas deberían aplicar un veto a Israel por las violaciones de derechos humanos en Gaza y Cisjordania.

Durante una reunión en el Congreso con diputados, senadores y eurodiputados del PSOE, el mandatario señaló que “las organizaciones deportivas deben plantearse si es ético que Israel siga participando en competiciones internacionales”. Recordó que la FIFA, la UEFA y otros organismos vetaron a Rusia en 2022, decisión que marcó un precedente en la relación entre política, deporte y conflictos bélicos.

El impacto político y deportivo de la propuesta de Sánchez

La propuesta de Sánchez se enmarca en un clima de fuerte tensión política interna. Desde el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo responsabilizó al presidente por “inducir” las protestas y por haber alentado supuestos actos de violencia que pusieron en riesgo la seguridad de los ciclistas. Ante estas críticas, Sánchez reiteró su rechazo a la violencia y subrayó que la prioridad fue siempre proteger a los deportistas y al público de la Vuelta a España.

Vuelta a España: presidente Sánchez declaró su "admiración" por las protestas propalestina
Vuelta a España: presidente Sánchez declaró su “admiración” por las protestas propalestina

No obstante, el jefe del Ejecutivo defendió la legitimidad de las movilizaciones sociales, afirmando que forman parte de una ciudadanía activa que denuncia injusticias a través de vías pacíficas. Aseguró además que España debe mantener una voz independiente en el escenario internacional, posicionándose del lado de las víctimas y no de los agresores.

España como referente en la defensa de Palestina

Sánchez recordó que su Gobierno ya había dado pasos significativos en apoyo al pueblo palestino, como el reconocimiento del Estado palestino y la propuesta de suspender el acuerdo comercial de la Unión Europea con Israel. También mencionó las sanciones aplicadas recientemente, incluido un embargo total de armas, y el respaldo a la iniciativa de otros países europeos en Naciones Unidas para legitimar dicho reconocimiento.

La insólita premiación que se inventaron para el ganador de La Vuelta a España: el podio fue sobre neveras
La insólita premiación que se inventaron para el ganador de La Vuelta a España: el podio fue sobre neveras

El presidente defendió que estas decisiones refuerzan el compromiso de España con los derechos humanos y el derecho internacional. Citó incluso al ex primer ministro francés Dominique de Villepin, quien afirmó que España es “quien salva el honor de Europa” en el contexto de la crisis humanitaria en Gaza.

