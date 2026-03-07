CANAL RCN
Deportes

Video: ¡La gran rutina con la que Ángel Barajas ganó oro en la Copa Mundo de Gimnasia!

Video: el colombiano Ángel Barajas se consagró campeón en barras paralelas en la Copa Mundo de Gimnasia de Bakú tras una impecable rutina que le dio la medalla de oro.

Ángel Barajas, campeón del mundo en barras paralelas
Foto: AFP

Noticias RCN

marzo 07 de 2026
08:04 a. m.
El nombre de Ángel Barajas vuelve a sonar con fuerza en el deporte colombiano. El joven gimnasta cucuteño se consagró campeón en la prueba de barras paralelas durante la Copa del Mundo de gimnasia artística disputada en Bakú, Azerbaiyán.

Barajas brilló en la final al conseguir una puntuación de 14.600, suficiente para quedarse con la medalla de oro. Con ese resultado superó al japonés Wataru Tanigawa, quien obtuvo 14.200 puntos y se quedó con la plata, mientras que el australiano Jesse Moore completó el podio con 14.000 unidades.

La presentación del colombiano rápidamente se volvió viral en redes sociales, pues su rutina destacó por la precisión técnica, el control en cada transición y una salida limpia que terminó convenciendo a los jueces.

Así fue la rutina con la que Ángel Barajas ganó el oro

Desde el inicio de su presentación en barras paralelas, Ángel Barajas mostró seguridad y determinación. El cucuteño ejecutó una rutina con movimientos firmes, buena amplitud en los balanceos y gran control corporal durante las transiciones entre los elementos.

A diferencia de lo ocurrido en la ronda clasificatoria, donde sufrió una caída que lo dejó en la quinta posición con 13.633 puntos, en la final se vio mucho más tranquilo y concentrado.

El momento más celebrado fue su salida, limpia y sin errores, que terminó sellando el puntaje final de 14.600 con el que logró imponerse a sus rivales.

Un nuevo logro para la carrera de Ángel Barajas

El triunfo en Bakú ratifica el crecimiento deportivo de Barajas, quien ya venía mostrando un nivel destacado en diferentes competencias internacionales.

En esta misma Copa del Mundo también clasificó a la final de barra fija tras lograr 14.633 puntos en la ronda previa, siendo superado únicamente por el taiwanés Tang Chia-Hung.

Además, el colombiano venía de ganar una medalla de plata en la Copa del Mundo de Cottbus, en Alemania, lo que demuestra su regularidad en la élite de la gimnasia.

Con este nuevo oro, Barajas ya suma ocho medallas en competencias de este nivel, consolidando una racha de resultados que comenzó en El Cairo y continuó en ciudades como París y Szombathely.

Ahora, el gimnasta colombiano buscará seguir ampliando su medallero cuando compita en la final de barra fija este domingo frente a rivales de Kazajistán, Uzbekistán y Ucrania.

