"Se ve la muerte": impactante predicción de Mhoni Vidente para el 2026

Mhoni Vidente, la reconocida astróloga que en este 2026 ya acertó la predicción de un sismo fuerte que se presentó en México, ha continuado realizando análisis.

Fue así como, en una de sus más recientes revelaciones, preocupó a sus seguidores debido a que manifestó que veía la muerte de un importante líder político a nivel mundial.

¿Dijo quién podría ser? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Esta fue la escalofriante predicción en la que Mhoni Vidente aseguró que "se ve la muerte"

De acuerdo con el análisis de Mhoni Vidente, durante este 2026 se pueden seguir presentando sucesos impactantes.

Entre ellos, según lo que han revelado sus cartas, podría ocurrir una muerte que causaría 'shock'.

"Definitivamente, este año se ve la muerte de uno de los personajes más importantes que ha dado la historia en cuestiones de gobernabilidad", comenzó referenciando Mhoni Vidente.

"Podría ser el rey Juan Carlos, de España, el presidente Vladímir Putin, el presidente de China o unos de los emisarios de los Castro", añadió la reconocida astróloga radicada en México.

¿Qué más ha predicho Mhoni Vidente en el 2026?

Desde el inicio del 2026, Mhoni Vidente ha explicado que este es el 'año del cero' y que, en consecuencia, es ideal para que se presenten cambios fundamentales.

"Va a ser un año de trascender. Es un año de comienzo total y de volver a crear un mundo mejor", ha asegurado Mhoni Vidente.

"Predomina la carta que dice 'si tú vas bien en la vida, vas a empezar a crecer'. Se pide madurez mental, crecimiento profesional y tratar de seguir una línea y ser constante en lo que se hace", ha concluido la astróloga.

Además, en otro de sus análisis, Mhoni Vidente ha alertado sobre posibles atentados en varias ciudades de Estados Unidos durante el Mundial 2026.