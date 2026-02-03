CANAL RCN
Tendencias

"Se ve la muerte": impactante predicción de Mhoni Vidente para el 2026

De acuerdo con la vidente, varios líderes políticos necesitan cuidarse. Estos son los detalles.

Foto: captura de pantalla del video.

Noticias RCN

febrero 03 de 2026
04:56 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Mhoni Vidente, la reconocida astróloga que en este 2026 ya acertó la predicción de un sismo fuerte que se presentó en México, ha continuado realizando análisis.

Fue así como, en una de sus más recientes revelaciones, preocupó a sus seguidores debido a que manifestó que veía la muerte de un importante líder político a nivel mundial.

Mhoni Vidente realizó IMPACTANTE predicción para febrero de 2026: ¿de qué se trata?
RELACIONADO

Mhoni Vidente realizó IMPACTANTE predicción para febrero de 2026: ¿de qué se trata?

¿Dijo quién podría ser? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Esta fue la escalofriante predicción en la que Mhoni Vidente aseguró que "se ve la muerte"

De acuerdo con el análisis de Mhoni Vidente, durante este 2026 se pueden seguir presentando sucesos impactantes.

Entre ellos, según lo que han revelado sus cartas, podría ocurrir una muerte que causaría 'shock'.

"Definitivamente, este año se ve la muerte de uno de los personajes más importantes que ha dado la historia en cuestiones de gobernabilidad", comenzó referenciando Mhoni Vidente.

"Podría ser el rey Juan Carlos, de España, el presidente Vladímir Putin, el presidente de China o unos de los emisarios de los Castro", añadió la reconocida astróloga radicada en México.

¿Qué más ha predicho Mhoni Vidente en el 2026?

Desde el inicio del 2026, Mhoni Vidente ha explicado que este es el 'año del cero' y que, en consecuencia, es ideal para que se presenten cambios fundamentales.

"Va a ser un año de trascender. Es un año de comienzo total y de volver a crear un mundo mejor", ha asegurado Mhoni Vidente.

"Hay que cuidarnos": Mhoni Vidente lanzó preocupante predicción para el Mundial 2026
RELACIONADO

"Hay que cuidarnos": Mhoni Vidente lanzó preocupante predicción para el Mundial 2026

"Predomina la carta que dice 'si tú vas bien en la vida, vas a empezar a crecer'. Se pide madurez mental, crecimiento profesional y tratar de seguir una línea y ser constante en lo que se hace", ha concluido la astróloga.

Además, en otro de sus análisis, Mhoni Vidente ha alertado sobre posibles atentados en varias ciudades de Estados Unidos durante el Mundial 2026.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

La casa de los famosos

Esta fue la primera reacción de Johanna Fadul tras abandonar La Casa de los Famosos por EXPULSIÓN

Yeison Jiménez

Decisión judicial del equipo de Yeison Jiménez pone fin a homenaje: así lo anunciaron

La casa de los famosos

Shock: así fue la reacción de Karina García ante la expulsión de Johanna Fadul

Otras Noticias

Estadio El Campín

Dueño de Millonarios explotó en vivo contra Sencia por pésimo estado de El Campín

Gustavo Serpa, máximo accionista de Millonarios, y Mauricio Hoyos, CEO de Sencia, discutieron en programa en vivo sobre el estado de El Campín.

Abuso a menores

Al menos 10 hombres se habrían puesto de acuerdo para drogar y abusar de un pequeño de 5 años en Francia

El padre del niño también está acusado por el mismo hecho.

Iván Cepeda

Ellos son los conjueces que definirán si Iván Cepeda podría ir a la consulta de marzo

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol: ya hay número y signo ganador HOY 3 de febrero de 2026

Cuidado personal

El té que combate las arrugas del rostro al producir colágeno de forma natural