Estados Unidos advierte que en el mundo operan entre 600 y 800 embarcaciones de la “flota fantasma”

De momento, tropas estadunidenses han logrado incautar siete navíos, que representan una minoría, según datos revelados en el Congreso.

Foto: captura de pantalla
Foto: captura de pantalla

Noticias RCN

AFP

febrero 03 de 2026
04:11 p. m.
Un alto oficial de la Guardia Costera de Estados Unidos reveló este martes, 3 de febrero, ante el Congreso la supuesta magnitud de la denominada "flota fantasma", estimando que existen entre 600 y 800 embarcaciones bajo sanciones que logran operar globalmente.

Según el contralmirante David Barata, estas naves pertenecen a redes vinculadas con Irán, Venezuela, China y Rusia, y representan un desafío persistente para las autoridades internacionales, ya que, hasta el momento, "es un porcentaje muy pequeño" de buques el que ha podido ser efectivamente incautado.

¿Cuántas embarcaciones de la flota fantasma ha, interceptado tropas estadounidenses?

La advertencia surge en un contexto de tensión tras la operación militar liderada por Washington el pasado 3 de enero, que resultó en el derrocamiento del líder venezolano Nicolás Maduro.

La operación se complementa con el "bloqueo" de petroleros sancionados ordenado por el presidente Donald Trump en diciembre, una campaña de presión que ya ha permitido a las fuerzas estadounidenses tomar el control de siete embarcaciones que navegaban desde o hacia territorio venezolano.

Embarcaciones utilizan documentos y números de identificación falsos pare avdir los controles

El contralmirante Barata detalló las tácticas de evasión que permiten a estos barcos eludir la vigilancia, explicando que los operadores de la flota "usan documentos falsos, títulos de propiedad falsos" y, en casos extremos, incluso "se apropian de números de embarcaciones que ya han sido destruidas" para ocultar su verdadera ubicación e identidad.

Esta sofisticación técnica ha obligado a un despliegue masivo en el Caribe, donde la fuerza naval no solo combate el narcotráfico, sino que persigue activamente naves vinculadas a potencias extranjeras.

Ejemplo de esta persecución fue la reciente captura en el Atlántico norte de una embarcación vinculada a Rusia, la cual fue interceptada tras un seguimiento iniciado en las costas de Venezuela. Pero el esfuerzo no es exclusivo de Estados Unidos; la marina francesa también ha intensificado sus acciones en el Mediterráneo, donde el mes pasado escoltó a puerto un tanquero relacionado con Moscú, sumándose a otra detención similar realizada en septiembre.

