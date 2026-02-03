Día sin carro 2026 ¿Por qué el 5 de febrero fue elegido para esta dinámica en Bogotá?

Restan contadas horas para el inicio de la edición número 28 del ‘Día sin carro y sin moto’ en Bogotá. Una dinámica que, como todos los años, se realiza en el mes de febrero para dar un respiro a la ciudad, monitorear los niveles de emisión de partículas y promover una movilidad sostenible.

Que el ‘Día sin carro y sin moto’ se realice el primer jueves de febrero no es un acto coincidente, ni deja nada al azar. De hecho, se decidió que caiga en la misma fecha hace 26 años.

RELACIONADO Esto es todo lo que tiene que saber sobre el día sin carro y sin moto en Bogotá el próximo 5 de febrero

“En la Consulta Popular, realizada el 29 de octubre de 2000, los habitantes de la ciudad votaron ‘sí’ a la realización de un día sin carro el primer jueves de febrero de cada año”, explicó la Alcaldía sobre la propuesta que se convirtió en norma.

Se trata del Decreto Distrital 1098 de 2000, pensado “para reducir los altos índices de contaminación que existen por la incidencia de los vehículos automotores, mejorando la movilidad, la calidad de aire en la ciudad y generar ahorro de combustibles por la utilización de medios alternativos de transporte”.

¿Qué vehículos son la excepción a la norma?

De acuerdo con la Alcaldía Mayor, entre las 5:00 de la mañana y las 9:00 de la noche, no podrán circular: carros ni motos particulares, aun habiendo pagado el Pico y Placa solidario; vehículos de medios de comunicación con placa amarilla; vehículos y motocicletas de academias de conducción; vehículos híbridos o a gas; taxis con placa terminada en 7 u 8, y vehículos del transporte de carga.

Por el contrario, son libres de circular los vehículos eléctricos; vehículos de transporte público; vehículos de plataformas de mensajería y/o domicilio; vehículos de emergencia; vehículos de transporte escolar; vehículos con capacidad de más de 10 pasajeros; vehículos consulares; vehículos de las Fuerzas Armadas; vehículos de la UNP; la caravana presidencial y las carrozas fúnebres.

La secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, insistió en que "para el 70 % de las personas en Bogotá, todos los días son días sin carro, porque se movilizan en transporte público, en bicicleta o caminando”.

Por lo tanto, quienes decidan ignorar la iniciativa no solo podrán enfrentarse a una multa de 633.000 pesos, también a la inmovilización de su vehículo, si no está entre las excepciones definidas en la normatividad vigente.