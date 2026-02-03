CANAL RCN
Internacional

Al menos 10 hombres se habrían puesto de acuerdo para drogar y abusar de un pequeño de 5 años en Francia

El padre del niño también está acusado por el mismo hecho.

Peluche niño presunto abuso
FOTO: Freepik

Valentina Bernal

AFP

febrero 03 de 2026
04:43 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En Francia, la justicia imputó a al menos 10 hombres, con edades entre 29 y 50 años, en el marco de una investigación por la presunta violación de un niño de cinco años, a quien previamente le habrían suministrado drogas para cometer los abusos.

Los hechos están relacionados con una fiesta “chemsex”, una práctica que combina el consumo de sustancias psicoactivas con fines sexuales.

Alerta dejó al descubierto un oscuro plan de dos estadounidenses al ingresar a El Dorado: ¿qué tenían en mente?
RELACIONADO

Alerta dejó al descubierto un oscuro plan de dos estadounidenses al ingresar a El Dorado: ¿qué tenían en mente?

Según informó la Fiscalía, el encuentro se habría realizado en Lille, en el norte del país, y fue denunciado tras los acontecimientos ocurridos la noche anterior.

Menor de cinco años habría sido drogado para ser abusado por 10 hombres en Francia

De acuerdo con el Ministerio Público, el niño fue víctima de violencia sexual agravada por el uso de sustancias químicas. La fiscalía indicó en un comunicado que el padre del menor “lo puso en contacto con hombres adultos”, lo que permitió que los hechos ocurrieran.

Las autoridades precisaron que la investigación no se limita a un solo episodio. El proceso judicial abarca hechos cometidos entre noviembre de 2024 y la noche de la fiesta denunciada, e incluye cargos por violación y agresión sexual, así como por la administración de una sustancia a la víctima sin su conocimiento, con el fin de mermar su juicio o el control de sus actos.

En el marco de esta causa, 10 hombres fueron imputados, aunque la fiscalía no especificó la fecha exacta de esas imputaciones.

El diario local Dernières Nouvelles d’Alsace informó que al menos uno de los imputados no está acusado de participar directamente en los abusos, sino de haber recibido un video relacionado con los hechos y no haberlo denunciado ante las autoridades, lo que también forma parte de la investigación.

Uno de los hombres involucrados se quitó la vida en prisión

El caso se agravó aún más con un hecho ocurrido durante el proceso judicial. Uno de los principales sospechosos se suicidó en junio del año pasado, mientras se encontraba bajo prisión preventiva, según confirmó la Fiscalía.

VIDEO | Dron reveló cómo preparan explosivos en una cancha escolar antes de lanzarlos contra el Ejército
RELACIONADO

VIDEO | Dron reveló cómo preparan explosivos en una cancha escolar antes de lanzarlos contra el Ejército

Las autoridades no proporcionaron detalles adicionales sobre su identidad ni sobre las circunstancias exactas de su muerte.

El padre del niño también fue imputado formalmente y enfrenta cargos por “agresión sexual incestuosa” y por “complicidad en violaciones y agresiones sexuales agravadas en perjuicio de su hijo”, acusaciones que lo sitúan como una figura central dentro del expediente judicial.

¿Qué pasó con el niño de cinco años abusado en Francia?

Tras los hechos, el menor quedó bajo el cuidado de su madre, de quien el padre se había separado antes de la presunta agresión, precisaron las autoridades.

La investigación continúa en curso y busca determinar el grado de responsabilidad individual de cada imputado.

¿Qué cambió y qué sigue igual en Venezuela tras un mes sin Maduro en el poder?
RELACIONADO

¿Qué cambió y qué sigue igual en Venezuela tras un mes sin Maduro en el poder?

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

Estados Unidos advierte que en el mundo operan entre 600 y 800 embarcaciones de la “flota fantasma”

Donald Trump

Este es el mensaje con el que Donald Trump quiso recordar su encuentro con Gustavo Petro en la Casa Blanca

Brasil

Tragedia en Brasil: autobús se volcó y dejó 15 muertos

Otras Noticias

Iván Cepeda

Ellos son los conjueces que definirán si Iván Cepeda podría ir a la consulta de marzo

Se definirá si Cepeda participará en las elecciones de marzo. De no ser así, iría como candidato en primera vuelta.

La casa de los famosos

Esta fue la primera reacción de Johanna Fadul tras abandonar La Casa de los Famosos por EXPULSIÓN

El 'jefe' acudió a la sanción máxima tras el más reciente posicionamiento.

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol: ya hay número y signo ganador HOY 3 de febrero de 2026

Estadio El Campín

El Campín, entre millones y polémica: lo que pagan los clubes y lo que cuesta un concierto

Cuidado personal

El té que combate las arrugas del rostro al producir colágeno de forma natural