Al menos 10 hombres se habrían puesto de acuerdo para drogar y abusar de un pequeño de 5 años en Francia

En Francia, la justicia imputó a al menos 10 hombres, con edades entre 29 y 50 años, en el marco de una investigación por la presunta violación de un niño de cinco años, a quien previamente le habrían suministrado drogas para cometer los abusos.

Los hechos están relacionados con una fiesta “chemsex”, una práctica que combina el consumo de sustancias psicoactivas con fines sexuales.

Según informó la Fiscalía, el encuentro se habría realizado en Lille, en el norte del país, y fue denunciado tras los acontecimientos ocurridos la noche anterior.

Menor de cinco años habría sido drogado para ser abusado por 10 hombres en Francia

De acuerdo con el Ministerio Público, el niño fue víctima de violencia sexual agravada por el uso de sustancias químicas. La fiscalía indicó en un comunicado que el padre del menor “lo puso en contacto con hombres adultos”, lo que permitió que los hechos ocurrieran.

Las autoridades precisaron que la investigación no se limita a un solo episodio. El proceso judicial abarca hechos cometidos entre noviembre de 2024 y la noche de la fiesta denunciada, e incluye cargos por violación y agresión sexual, así como por la administración de una sustancia a la víctima sin su conocimiento, con el fin de mermar su juicio o el control de sus actos.

En el marco de esta causa, 10 hombres fueron imputados, aunque la fiscalía no especificó la fecha exacta de esas imputaciones.

El diario local Dernières Nouvelles d’Alsace informó que al menos uno de los imputados no está acusado de participar directamente en los abusos, sino de haber recibido un video relacionado con los hechos y no haberlo denunciado ante las autoridades, lo que también forma parte de la investigación.

Uno de los hombres involucrados se quitó la vida en prisión

El caso se agravó aún más con un hecho ocurrido durante el proceso judicial. Uno de los principales sospechosos se suicidó en junio del año pasado, mientras se encontraba bajo prisión preventiva, según confirmó la Fiscalía.

Las autoridades no proporcionaron detalles adicionales sobre su identidad ni sobre las circunstancias exactas de su muerte.

El padre del niño también fue imputado formalmente y enfrenta cargos por “agresión sexual incestuosa” y por “complicidad en violaciones y agresiones sexuales agravadas en perjuicio de su hijo”, acusaciones que lo sitúan como una figura central dentro del expediente judicial.

¿Qué pasó con el niño de cinco años abusado en Francia?

Tras los hechos, el menor quedó bajo el cuidado de su madre, de quien el padre se había separado antes de la presunta agresión, precisaron las autoridades.

La investigación continúa en curso y busca determinar el grado de responsabilidad individual de cada imputado.