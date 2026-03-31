Presidente Iraní dice tener “voluntad” para buscar una salida al conflicto con EE. UU. e Israel

Bajo la amenaza de una devastación total a su infraestructura energética, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, manifestó estar dispuesto a terminar los ataques contra objetivos estadounidenses e israelís, aunque condicionó cualquier cese al fuego a la obtención de garantías sólidas para evitar futuras agresiones.

Esta postura surge tras una advertencia radical del mandatario estadounidense, Donald Trump, que aseguró que, de no concretarse un acuerdo pronto y reabrirse el estrecho de Ormuz, ordenará la destrucción de la isla de Jark —punto crítico que concentra el 90% de las exportaciones petroleras iraníes— junto con centrales eléctricas y pozos.

“Si por alguna razón no se llega a un acuerdo pronto, lo cual es probable, y si el estrecho de Ormuz no se abre inmediatamente al tráfico marítimo, concluiremos nuestra estancia en Irán destruyendo por completo todas sus centrales eléctricas, pozos petrolíferos y la isla de Jark (¡y posiblemente todas las plantas desalinizadoras!), que deliberadamente aún no hemos atacado”, sentenció Trump a través de su red Truth Social.

El presidente de EE. UU. justificó esta posible escalada como una “represalia por los numerosos soldados y otras personas que Irán masacró durante los 47 años de ‘Reinado del Terror’ del antiguo régimen”, a pesar de reconocer que actualmente existen “conversaciones serias con un régimen nuevo y más razonable”, en las que “se han logrado grandes avances”.

Irán exige garantías de no repetición antes de buscar un acuerdo y declarar el cese de hostilidades:

Por su parte, Pezeshkian reiteró las exigencias de Teherán durante una llamada con el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, enfatizando que la normalización depende de la suspensión de la ofensiva liderada por Washington y Tel Aviv.

Para el líder iraní, el camino hacia la paz requiere no solo el cese de hostilidades en todos los frentes, sino también una definición clara de responsabilidades y el pago de compensaciones financieras. "Tenemos la voluntad necesaria para poner fin a este conflicto, siempre y cuando se cumplan las condiciones esenciales, especialmente las garantías requeridas para evitar que se repita la agresión", declaró el mandatario.

El conflicto, que ha arrastrado a naciones como Líbano e Irak, se intensificó desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra territorio iraní el pasado 28 de febrero.

Teherán respondió con bombardeos a intereses de ambos países en el Golfo, manteniendo la región en una inestabilidad que Pezeshkian busca resolver destacando que “la solución para normalizar la situación es la suspensión” de la actual ofensiva internacional.