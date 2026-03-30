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Trump dice que destruirá la isla con el 90% del petróleo de exportación iraní si no alcanzan un acuerdo “pronto”

También en su cuenta de Truth Social, el republicano dijo estar en conversaciones “serias” con el nuevo gobierno de la República Islámica.

Foto: montaje realizado con imágenes wikimedia y de la AFP
Foto: montaje realizado con imágenes wikimedia y de la AFP

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AFP

marzo 30 de 2026
09:15 p. m.
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En declaraciones recientes que sacudieron los mercados globales, el presidente de los EE. UU., Donald Trump, amenazó con "destruir por completo" la isla de Jark, que concentra el 90% de las exportaciones petroleras de Irán.

A través de su red Truth Social, el mandatario estadounidense condicionó la preservación de la isla, este lunes 30 de marzo, a la consolidación pronta de un acuerdo que ponga fin a la guerra y permita reabrir el estratégico estrecho de Ormuz.

La amenaza de Trump no se limitó a la terminal marítima, también comentó que podría arrasar pozos petroleros, plantas generadoras de electricidad y plantas desalinizadoras; acciones que, según expertos, podrían ser ilegales bajo el derecho internacional humanitario y constituir crímenes de guerra.

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Israel mantiene activa su ofensiva contra Irán:

Pese a la agresividad de sus declaraciones, Trump aseguró que Estados Unidos mantiene "conversaciones serias" con un nuevo gobierno iraní que, según dijo, parece algo "más razonable" que el anterior.

Mientras, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, informó que más de la mitad de sus objetivos militares han sido alcanzados. No obstante, se negó a establecer un plazo para concluir la operación en Oriente Medio contra Irán y sus aliados.

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Impacto económico de la guerra en Oriente Medio podría empeorar con los días:

El impacto económico del conflicto, que se ha extendido a toda la región, se ha reflejado de forma inmediata en el costo de la energía. Este lunes, el barril de Brent llegó a superar los 115 dólares como consecuencia directa del bloqueo iraní en el estrecho de Ormuz, un paso obligado para el 20% del petróleo y el 30% del gas natural licuado del mundo.

La situación ha escalado tras la respuesta de Irán, que ha ejecutado bombardeos contra sus vecinos árabes del Golfo en zonas donde se encuentran bases militares de los Estados Unidos, profundizando la inestabilidad en una de las zonas de suministro más importantes del planeta y llevando a expertos a advertir que el petróleo de referencia brent podría alcanzar los 150 dólares por barril si el conflicto no se detiene.

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