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Misión Artemis II desde adentro: esto es todo lo que debe saber sobre el histórico viaje hacia la Luna

Faltan pocas horas para que la nave despegue y comience una aventura de 10 días orbitando la Luna.

Noticias RCN

marzo 31 de 2026
05:19 p. m.
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Avanza el conteo regresivo para la misión Artemis II de la Nasa. El despegue está programado para que se dé en horas de la mañana del miércoles 1 de abril desde el centro espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida.

¿Dónde ver el histórico regreso tripulado a la órbita lunar en el lanzamiento de Artemis II?
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Serán 10 los días en los que la tripulación explorará el espacio hasta llegar a la órbita de la Luna para luego regresar a la Tierra. Amit Kshatriya, asociado de la Nasa, aseguró que todo está listo.

La tripulación detrás de la hazaña: ¿Quiénes son?

La expectativa a nivel mundial es grande, así como en los pasillos de la Nasa. Muestra de ello fue lo mencionado por la directora jefe de vuelos, Emily Nelson: “Al llegar a este momento tan emocionante, la oportunidad es inmensa: por fin podremos enviar a nuestra tripulación más lejos de lo que nadie ha llegado antes”.

Serán cuatro los astronautas: Reid Wiseman, Víctor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen. Estarán a bordo de la nave Orión y durante los 10 días, orbitarán alrededor del satélite natural de la Tierra en una expedición que no incluirá alunizaje, pero sí pruebas fundamentales para próximas misiones.

Además, se verificarán constantemente los signos vitales y habrá pruebas de resistencia similares a una situación de emergencia.

¿Cómo será el viaje?

Según explicó Sebastián Valencia, profesor y experto aeronáutico, el programa Artemis no será para alunizar, sino tener un puerto espacial en la Luna. Esta diferencia fundamental con las misiones Apolo explica por qué se realizan múltiples pruebas antes del alunizaje programado.

Empieza el conteo regresivo para el lanzamiento de Artemis II, la primera misión tripulada a la Luna
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El objetivo final entonces es establecer una colonia lunar permanente desde donde eventualmente se lancen misiones hacia Marte.

La Nasa confirmó que existe un 80% de probabilidad de que la misión se realice con normalidad. El 20% de riesgo se relaciona principalmente con el sistema de propulsión del cohete que pesa más de 2.800 toneladas. Cualquier fuga en válvulas, combustible u oxidante podría retrasar el lanzamiento.

El viaje presentará desafíos técnicos significativos. Tras el despegue, la nave alcanzará una órbita elíptica de 74.000 kilómetros durante 24 horas para probar todos los sistemas antes de dirigirse a la Luna. El trayecto durará cuatro días, alcanzando velocidades de más de 40.000 kilómetros por hora mediante la inyección translunar.

Un momento histórico ocurrirá cuando la tripulación alcance el punto más lejano al que haya llegado el ser humano: 10.427 kilómetros de la superficie lunar, superando el récord del Apolo.

Durante 45 minutos, cuando la nave esté detrás de la Luna, perderán completamente la comunicación con la Tierra, permitiéndole a la Nasa probar la autonomía de sus sistemas.

Valencia destacó innovaciones importantes en los trajes espaciales, especialmente diseñados contra la radiación.

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