Irán señala a EE. UU. de planear un ataque terrestre secreto, en medio de posibles negociaciones

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, acusó este domingo 29 de marzo a Estados Unidos de planear en secreto una ofensiva terrestre mientras en público envía mensajes de paz para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

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Desde hace semanas, el presidente Donald Trump mantiene la ambigüedad sobre esta posibilidad.

Según el Washington Post, que cita a responsables estadounidenses anónimos, el Pentágono se prepara para llevar a cabo operaciones terrestres de varias semanas que no serían una invasión a gran escala sino incursiones en territorio iraní de las fuerzas especiales.

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Estados Unidos había descartado ataques terrestres

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, había descartado esta hipótesis, asegurando que los objetivos de guerra en Irán podrían alcanzarse sin el envío de tropas de tierra.

Públicamente, el enemigo envía mensajes de negociación y diálogo mientras, en secreto, planifica una ofensiva terrestre.

Un buque estadounidense de asalto anfibio, al frente de un grupo naval que incluye a unos 3500 marinos y soldados del cuerpo de Marines, llegó el viernes a la región.

En paralelo, siguen los esfuerzos diplomáticos para intentar poner fin a la guerra que estalló el 28 de febrero con la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra Irán.

Así está la situación entre Irán y Estados Unidos

Irán sigue siendo blanco de bombardeos y según la agencia iraní IRNA, cinco personas murieron el domingo en un ataque contra el puerto iraní de Bandar Jamir, cerca del estratégico estrecho de Ormuz.

En Teherán, un periodista de la AFP oyó explosiones en dos ocasiones el domingo, mientras se veía humo hacia el este.

Desde el comienzo de la guerra, Irán bloquea el estratégico estrecho de Ormuz por el que transitaba una quinta parte del petróleo mundial, lo que ha provocado una crisis energética global.

Desde Bangkok a Berlín, pasando por Tokio o París, gobiernos de todo el mundo están aplicando medidas de urgencia para intentar contener la escalada de precios.

Esta crisis podría verse agravada por la entrada en la guerra de los rebeldes hutíes del Yemen, aliados de Irán, que el sábado lanzaron misiles contra Israel.

Desde sus posiciones estratégicas, tienen la posibilidad de obstaculizar la circulación de estrecho de Bab el Mandeb, uno de los corredores marítimos más transitados del mundo.