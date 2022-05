Ante presiones, presentadoras afganas tuvieron que cubrir sus rostros para salir al aire

Este domingo las presentadoras de los canales de televisión más importantes de Afganistán, tuvieron que salir al aire con su rostro cubierto, utilizando el burka tradicional debido a la ley impuesta por el Gobierno Talibán. Las mujeres habían desafiado la orden el día anterior, en forma de protesta ante la decisión, sin embargo, las presiones a los medios de comunicación aumentaron, y según información de las periodistas amenazaron con apartarlas de su trabajo.

Desde inicio de mes el Ministerio de Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio, el departamento del Estado que promueve el cumplimiento de las reglas islámicas, advirtió que, a partir del 21 de mayo todas las mujeres deberían cubrir en totalidad su rostro al salir en público, preferiblemente con el burka tradicional, que es la manta que cubre desde la cabeza hasta los tobillos enseñando solo sus ojos, anteriormente era suficiente utilizar un pañuelo en su cabello.

"Hemos resistido y estamos en contra del uso" del velo integral, dijo Sonia Niazi, presentadora de TOLOnews. "Los talibanes dijeron que cualquier presentadora que apareciera en la pantalla sin cubrirse el rostro debería de asignársele otro trabajo", afirmó.

Al respecto, el director de TOLOnews, Khpolwak Sapai, afirmó que el canal había sido "obligado" a aplicar la orden para su personal. "Ayer me llamaron por teléfono y me dijeron en términos estrictos que lo hiciera. Por lo tanto, no lo hacemos por elección, sino obligados", lamentó. Por su parte el ministerio a cargo aseguró que su intención no es que las mujeres pierdan su trabajo sino el cumplimiento de las normas, que no tienen ningún punto de discusión.

"Seguiremos con nuestra lucha utilizando nuestra voz. Seré la voz de las otras mujeres afganas", prometió la periodista después de presentar el boletín informativo. "Vendremos a trabajar hasta que el emirato islámico nos retire del espacio público o nos obligue a quedarnos en casa", sostuvo Lima Spesaly, presentadora de 1TV, unos minutos antes de salir al aire con la cara tapada.

En apoyo a sus colegas, los periodistas hombres participaron toda la jornada usando mascarillas negras para mostrar su inconformidad con las nuevas normas hacia las mujeres afganas.

Ley islámica de los talibanes

La Sharía o la ley islámica es la interpretación extrema de los talibanes con un código de conducta, que incluye detalladamente normas de culto y estilo de vida, bajo márgenes de moralidad por medio de un sistema de justicia civil que prohíbe y castiga las “malas costumbres”. Algunas de las prácticas más comunes de estas leyes implican violaciones de derechos humanos, especialmente de las mujeres, uno de los temas más estrictos para el Tribunal de Justicia talibán.

Nuevas restricciones del Gobierno talibán

Luego de tomar el control en agosto del 2021, el Gobierno de Afganistán se comprometió a respetar los derechos de las mujeres ganados en los últimos 20 años, sin embargo, en la práctica no se ha cumplido dicho acuerdo.

Un mes después de tomar el poder se prohibió a las niñas asistir a la secundaria, y a sus maestras a regresar al trabajo. Además, bajo la orden del Gobierno los canales de televisión dejaron de transmitir series o películas que tuvieran a una mujer como protagonista.

Con respecto a la vestimenta, se ha amenazado a las familias de las mujeres que no utilicen el burka, sobre afectar sus trabajos o los de los hombres de la familia.