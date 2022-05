Vuelve la burka y el silenciamiento público a las mujeres en Afganistán

Los talibanes dieron un grave paso en la restricción de las libertades femeninas al ordenar este sábado que las mujeres de Afganistán usen en público un velo que las cubra de pies a cabeza, preferiblemente un burka, que solo deja una rejilla a la altura de los ojos.

En un decreto publicado este 7 de mayo, Hibatullah Akhundzada, jefe supremo de los talibanes y de Afganistán, ordenó a las mujeres que cubran completamente el cuerpo y el rostro en público, estimando que el burka, que solo deja una rejilla a la altura de los ojos, es la mejor opción.

Tendrán que llevar un chador [un término que también se usa para designar al burka] porque es tradicional y respetuoso.

"Las mujeres que no sean ni demasiado jóvenes ni demasiado mayores tendrán que cubrir su rostro cuando estén frente a un hombre que no sea miembro de su familia", para evitar la provocación, precisó el texto. Añadiendo que si no tienen algo importante que hacer en el exterior, es "mejor para ellas que permanezcan en casa".

El decreto detalló también los castigos a los que se exponen los responsables familiares que no hagan respetar el uso del velo integral. Las dos primeras faltas merecerán una advertencia. A la tercera, irán tres días a la cárcel y si reinciden, serán conducidos ante un juez.

Además, si una funcionaria del gobierno no lleva este tipo de velo será inmediatamente despedida.

Cabe recordar que desde el retorno al poder del grupo islamista, a mediados de agosto, el temido ministerio de la Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio había publicado varias consignas sobre cómo deben vestirse las mujeres. Pero se trata del primer decreto nacional sobre el tema.

Hasta ahora, los talibanes habían exigido que las mujeres usaran como mínimo un hiyab, un velo que cubre la cabeza pero deja descubierto el rostro, aunque recomendaban el uso del burka, tal y como lo hicieron durante su primer régimen, entre 1996 y 2001, en el cual llevaron a cabo una fuerte represión contra los derechos de las mujeres, de acuerdo con su interpretación rigorista de la "sharía", la ley islámica.

En aquella época, los agentes del ministerio de la Promoción de la Virtud azotaban a las mujeres que eran sorprendidas sin usar burka, una vestimenta que ha seguido usándose desde hace muchos años en regiones afganas más tradicionales y rurales.

Promesas incumplidas y vulneración a las mujeres

"Estamos en una nación rota, que es atacada de una manera que no podemos entender. Como pueblo, estamos aplastados", tuiteó Muska Dastageer, exprofesora en la universidad americana de Afganistán, que hoy reside en el extranjero.

Tras haber vuelto al poder a mediados de agosto, al término de dos décadas de presencia militar de Estados Unidos y sus aliados en el país, los talibanes prometieron implantar un régimen más tolerante y flexible. Pero rápidamente fueron tomando medidas contra las mujeres, como excluirlas de los empleos públicos o prohibirles viajar solas, libertades que habían conquistado en los últimos 20 años y que se esfumaron rápidamente.

En marzo, tras meses prometiendo que autorizarían la educación a las chicas, los talibanes ordenaron el cierre de los centros femeninos de enseñanza secundaria, apenas unas horas después de haber abierto sus puertas. Este cambio de actitud inesperado, que justificaron argumentando que la educación de las niñas debía hacerse pegándose a la "sharía" escandalizó a la comunidad internacional.

Los talibanes también impusieron la separación entre hombres y mujeres en los parques públicos de Kabul, con días de visita atribuidos para cada sexo. También en marzo, los islamistas ordenaron a las aerolíneas en Afganistán que impidan que las mujeres tomen vuelos a menos que estén acompañadas por un varón de su familia.