Presidente de Ecuador denuncia "parrillada de papeles" en el techo de la Embajada de Cuba

Después de que el Gobierno ecuatoriano declaró persona non grata al embajador de Cuba, Basilio Gutiérrez, y al personal diplomático, consular y administrativo de esa misión, le presidente Daniel Noboa aseguró que en el techo de la Embajada en Quito se estaba realizando una "parrillada de papeles".

En un video publicado por el mandatario en la red social X se ve la quema de documentos en dos hornos, lo que despertó dudas sobre las actividades en esa sede diplomática.

Esta situación constituye el incidente diplomático más grave entre ambos países desde 1981 cuando tropas cubanas se tomaron la Embajada de Ecuador para arrestar a opositores que buscaban asilo.

La decisión de Ecuador es y acto inamistoso y sin precedentes: Cuba

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba rechazó la decisión "arbitraria e injustificada" de Ecuador de expulsar a su embajador y todo el personal diplomático.

"(...) Informó mediante Nota Verbal la decisión de declarar persona non grata, sin aportar argumento alguno, a todo el personal diplomático, consular y administrativo de la Embajada de Cuba en Quito", dice el comunicado.

Agregó que el personal en Quito ha cumplido con el respeto a las leyes y reglamentos de Ecuador "sin inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado".

"No parece casual que haya sido tomada en un contexto caracterizado por el reforzamiento de la agresión de los Estados Unidos contra Cuba y de las fuertes presiones del gobierno de ese país a terceros Estados para que se sumen a esa política".