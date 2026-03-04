CANAL RCN
Internacional

Presidente de Ecuador denuncia "parrillada de papeles" en el techo de la Embajada de Cuba

El Gobierno de Ecuador declaró persona non grata al embajador cubano y retiró a su diplomático de la isla.

Presidente de Ecuador denuncia "parrillada de papeles" en el techo de la Embajada de Cuba
Foto: AFP

Noticias RCN

marzo 04 de 2026
07:08 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Después de que el Gobierno ecuatoriano declaró persona non grata al embajador de Cuba, Basilio Gutiérrez, y al personal diplomático, consular y administrativo de esa misión, le presidente Daniel Noboa aseguró que en el techo de la Embajada en Quito se estaba realizando una "parrillada de papeles".

Ecuador declara persona non grata al embajador cubano Basilio Gutiérrez
RELACIONADO

Ecuador declara persona non grata al embajador cubano Basilio Gutiérrez

En un video publicado por el mandatario en la red social X se ve la quema de documentos en dos hornos, lo que despertó dudas sobre las actividades en esa sede diplomática.

Esta situación constituye el incidente diplomático más grave entre ambos países desde 1981 cuando tropas cubanas se tomaron la Embajada de Ecuador para arrestar a opositores que buscaban asilo.

La decisión de Ecuador es y acto inamistoso y sin precedentes: Cuba

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba rechazó la decisión "arbitraria e injustificada" de Ecuador de expulsar a su embajador y todo el personal diplomático.

"(...) Informó mediante Nota Verbal la decisión de declarar persona non grata, sin aportar argumento alguno, a todo el personal diplomático, consular y administrativo de la Embajada de Cuba en Quito", dice el comunicado.

Agregó que el personal en Quito ha cumplido con el respeto a las leyes y reglamentos de Ecuador "sin inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado".

"No parece casual que haya sido tomada en un contexto caracterizado por el reforzamiento de la agresión de los Estados Unidos contra Cuba y de las fuertes presiones del gobierno de ese país a terceros Estados para que se sumen a esa política".

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cuba

Más de la mitad de Cuba se enfrenta a un apagón generalizado: están a oscuras en La Habana

Ecuador

Ecuador declara persona non grata al embajador cubano Basilio Gutiérrez

Artistas

Reconocido actor, en una desgarradora carta, reveló que le queda muy poco tiempo de vida

Otras Noticias

Invima

La marca de agua que fue prohibida por el Invima: tome nota

Autoridades sanitarias advierten que el producto se vende con Registro Sanitario vencido y piden suspender su consumo de inmediato

Ejército Nacional

Tres soldados son asesinados en el desarrollo del Plan Democracia, para garantizar la seguridad en elecciones

El registrador nacional, Hernán Penagos, lamentó la noticia y el ministro de Defensa hizo un llamado a agradecer el sacrificio de las Fuerzas Armadas, previo a los comicios.

Selección Colombia Femenina

Colombia se recuperó y venció a Argentina con un golazo de Linda Caicedo: vea el resumen

Yeison Jiménez

Salió a la luz conmovedora videollamada de Yeison Jiménez antes de su muerte

Finanzas personales

Inquilinos tendrán duro golpe al bolsillo con pago adicional que deben hacer: ley es contundente