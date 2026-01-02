CANAL RCN
Internacional

Primeras imágenes de Liam Conejo en libertad: el niño de cinco años que fue detenido por ICE durante una redada en EE. UU.

Durante días, el menor de cinco años estuvo recluido junto a su padre en el centro de detención para familias migrantes de Dilley, Texas.

Foto: joaquincastrotx / IG
Foto: joaquincastrotx / IG

Noticias RCN

febrero 01 de 2026
02:42 p. m.
El domingo, 1 de febrero, se conocieron las primeras imágenes de Liam Conejo y su padre, Adrián Conejo, de origen ecuatoriano, tras ser detenidos el pasado 20 de enero en una redada que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) adelantaba en Mineápolis, estado de Minnesota.

Durante días estuvieron recluidos en el centro de detención para familias migrantes de Dilley, en Texas, a pesar de tener un proceso pendiente en el que solicitan asilo a los Estados Unidos.

A su salida, abordaron un avión en San Antonio, Texas, con rumbo a Mineápolis, en donde permanecen atentos a la decisión del juez que lleva el caso.

“Ayer (31 de enero), Liam, de cinco años, y su padre Adrián fueron liberados del centro de detención de Dilley. Los recogí anoche y los acompañé de regreso a Minnesota esta mañana. Liam ya está en casa. Con su gorra y su mochila”, informó el congresista por el estado de Texas, Joaquin Castro.

La captura de los Conejo generó protestas masivas en la ciudad santuario

luego de que congresistas demócratas y la exvicepresidenta Kamala Harris rechazaran la captura del pequeño Liam, junto a fotografías de un agente del ICE sosteniéndolo por su maleta de Spider-Man, protestas masivas estallaron en Minnesota y Texas.

Al menos un centenar de personas se presentó a las afueras del centro de detención de Dilley, en donde se encontraban Liam y su padre, y fueron atacados con gases lacrimógenos por los agentes del orden.

Mientras, en Mineápolis se extendieron durante varios días las movilizaciones de ciudadanos en contra de las políticas antiinmigrantes de Trump, que reclamaban, también, la muerte de Alex Pretti y Renee Good a manos de agentes federales.

"Estoy estupefacto por los abusos ahora rutinarios contra migrantes y refugiados, y la denigración" a la que se ven sometidos, indicó el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk.

