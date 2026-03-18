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Estas son las deudas que más golpean su economía: pilas con los intereses

Las deudas que más le quitan aire al bolsillo en tiempos de intereses altos.

Tradicional empresa colombiana pide ayuda a sus clientes para no irse a la quiebra por millonaria deuda con la Dian
FOTO; Freepik

Noticias RCN

marzo 18 de 2026
09:34 a. m.
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En un contexto económico donde endeudarse sigue siendo costoso, expertos financieros advierten sobre la necesidad urgente de revisar las obligaciones que más presionan el bolsillo.

Actualmente, la tasa de política monetaria se ubica en 10,25%, el interés bancario corriente para consumo alcanza el 17,01% efectivo anual y la inflación anual a febrero se sitúa en 5,29%.

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Más allá del monto total de la deuda, el análisis clave está en identificar cuáles compromisos están consumiendo mayor parte del ingreso mensual.

Según un informe de la firma Crowe Co, el deterioro financiero no inicia necesariamente con la mora, sino cuando las cuotas empiezan a sentirse más pesadas o cuando el dinero deja de alcanzar con la misma holgura para cubrir gastos básicos.

“El problema no es solo cuánto se debe, sino cuál deuda está quitando más aire al presupuesto”, advierten los expertos, al señalar que muchas familias aún cumplen con sus pagos, pero con un margen cada vez más reducido.

Deudas con altos intereses en Colombia: cuáles afectan más su bolsillo

Entre las principales alertas está el uso de la tarjeta de crédito, especialmente cuando se recurre al pago mínimo de forma constante.

Aunque puede parecer una solución temporal, este mecanismo extiende la deuda y eleva significativamente el costo total, ya que gran parte del dinero se destina a intereses y no al capital.

Otra obligación crítica es el crédito de consumo o de libre inversión. Este tipo de préstamo suele adquirirse para cubrir urgencias o reorganizar finanzas, pero puede convertirse en un problema si la cuota mensual reduce drásticamente el ingreso disponible.

Las refinanciaciones también deben analizarse con lupa. Si bien permiten disminuir el valor de la cuota mensual, muchas veces implican plazos más largos y un mayor pago total. Por ello, es fundamental revisar tasas, seguros y costos adicionales antes de tomar una decisión.

A estas se suman las compras a cuotas, que suelen pasar desapercibidas. Un celular, electrodomésticos o suscripciones pueden parecer manejables individualmente, pero en conjunto representan una carga importante para el presupuesto.

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Finalmente, el uso frecuente de avances, sobregiros o cupos rotativos es una señal clara de alerta. Estos mecanismos, aunque útiles en el corto plazo, tienen costos elevados y reflejan que el ingreso no está siendo suficiente para cubrir los gastos básicos.

Cómo evitar que las deudas crezcan con los altos intereses

Los expertos recomiendan hacer un diagnóstico financiero inmediato. Esto implica listar todas las deudas, identificar las que tienen mayores tasas de interés y priorizar su pago.

También sugieren evitar adquirir nuevas obligaciones mientras no se tenga claridad sobre la capacidad real de pago.

Otra estrategia clave es consolidar la información financiera. Ver todas las deudas en conjunto permite dimensionar su impacto y tomar decisiones más informadas, como recortar gastos o renegociar condiciones con las entidades.

En medio de un entorno donde las tasas siguen altas y la inflación continúa afectando el costo de vida, aplazar decisiones puede salir más caro.

Incluso, aunque se esperen posibles cambios en la política monetaria del Banco de la República, las condiciones no siempre se trasladan de inmediato a los créditos de los usuarios.

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Por ello, actuar a tiempo se convierte en la mejor herramienta para evitar un deterioro mayor. Ordenar las finanzas, reducir el uso de crédito costoso y priorizar pagos puede marcar la diferencia entre mantener la estabilidad económica o entrar en un ciclo de endeudamiento difícil de revertir.

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