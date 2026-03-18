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Automóvil pasó por encima de un perrito en la localidad de Kennedy: el conductor huyó

Los hechos fueron filmados por medio de las cámaras de seguridad de la zona.

Foto: X @ColombiaOscura
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Noticias RCN

marzo 18 de 2026
09:21 a. m.
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Un indignante caso de maltrato animal se volvió a presentar en la capital en donde imágenes registraron el momento en el que una camioneta pasó por encima de un perrito en el barrio Britalia.

El caso ya ha generado gran consternación por parte de los habitantes, quienes han pedido prontitud de las autoridades para dar con el o los responsables del hecho.

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Camioneta pasa por encima de un perrito

Las aterradoras imágenes, difundidas en redes sociales, fueron captadas por las cámaras de seguridad de una de las viviendas. El video deja ver el instante en el que un canino se encuentra recostado en la mitad de la vía hasta que una camioneta, que circula a baja velocidad, hace un giro y pasa por encima del animal.

Pese a que se desconoce si este logró sobrevivir al aplastamiento, cientos de internautas han manifestado su profunda indignación ya que, al parecer, se trataba de un perrito en condición de calle.

Según versiones de rescatistas, dadas por medio de redes sociales, algunos habitantes de la zona manifestaron que, al parecer, el vehículo se encontraba siendo conducido por jóvenes que, presuntamente, habrían reído mientras se cometía el hecho.

“El conductor lo hizo consciente y con sevicia. Había distancia y tiempo de reacción. Fue un crimen premeditado. El carro direccionó las llantas hacia el animal”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Otro caso de muerte por atropellamiento a un animal

Cabe recordar el caso de una perrita, de raza akita japonés, que perdió la vida luego de haber sido atropellada por una camioneta de alta gama que, al parecer, se encontraba vinculada al Ministerio de Educación.

El hecho, que se presentó el pasado mes de febrero, despertó gran indignación entre la comunidad, pues el dueño de la mascota hizo un llamado para poder identificar al responsable de la muerte de su perrita.

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¿Qué dice la ley ante estos casos?

Según la ley 2455 del 2025, el que, maltrate a un animal doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado causándole la muerte, incurrirá en pena de prisión de 32 a 56 meses, inhabilidad especial de 2 a 5 años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales, prohibición de adquisición, tenencia, cuidado y refugio de animales y multa de 30 a 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dentro de las circunstancias de agravación punitiva, que aumentan de la mitad a las tres cuartas partes de las penas, se encuentran los hechos perpetrados con sevicia y cuando la conducta se comete en vía o sitio público.

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