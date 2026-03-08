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Principales sistemas de inteligencia artificial discutirán nuevos mecanismos de regulación en los EE. UU.

La administración Trump ha adoptado un sistema de supervisión voluntario en nombre de la ciberseguridad nacional.

Foto: Gemini AI
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AFP

agosto 03 de 2026
10:15 p. m.
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La marea regulatoria sobre la inteligencia artificial cruza el Atlántico y empuja a Washington a mover sus fichas. Tras el salto definitivo de Europa hacia un marco de control obligatorio, el gobierno de Donald Trump busca reaccionar citando a los gigantes del sector tecnológico para ultimar un esquema de supervisión gubernamental voluntaria.

La discusión, programada para el martes 4 de agosto, reunirá en la Casa Blanca a firmas de la talla de Google, Anthropic y OpenAI, según confirmó un funcionario en condición de anonimato a la agencia de noticias francesa AFP.

El encuentro pretende afinar los detalles prácticos de un mecanismo de evaluación acordado a inicios de junio, mediante el cual las empresas someterán voluntariamente sus sistemas más avanzados al filtro de las autoridades antes de su comercialización.

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Regulación en nombre de la ciberseguridad nacional:

La iniciativa surge como respuesta al acelerado despliegue de modelos de IA en los últimos meses. Su desarrollo, en algunos casos, alimentó el temor de que estas capacidades avanzadas terminen facilitando la comisión de delitos.

Para la actual administración estadounidense —reacia a intervenir en el mercado tecnológico—, la firma de un decreto el pasado 2 de junio representa un giro político que justifica la supervisión estatal bajo la premisa de resguardar la ciberseguridad nacional.

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La cumbre en la capital estadounidense coincide temporalmente con un apretón de tuercas en Europa. Desde el domingo 2 de agosto, la Unión Europea exige por ley el etiquetado obligatorio de cualquier material (texto, audio o imágenes) generado con sistemas de inteligencia artificial.

La normativa establece que deberán incorporarse marcas de agua e identificadores visibles en chatbots y plataformas de generación de contenido, advirtiendo sobre millonarias multas a las compañías que lleguen a incumplir las nuevas disposiciones.

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