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Sistemas que no adviertan de sus contenidos generados con IA serán sancionados en Europa

La norma fue adoptada para que los ciudadanos del viejo continente puedan diferenciar entre el contenido generado por IA y el contenido generado por personas.

Inteligencia Artificial amenaza el mercado laboral en Latinoamérica
Foto: Diseñado por Magnific

Noticias RCN

AFP

julio 28 de 2026
02:06 p. m.
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Bajo la amenaza de severas sanciones económicas, la industria tecnológica enfrenta a partir de este domingo 2 de agosto un hito regulatorio decisivo en la Unión Europea: la obligación legal de identificar explícitamente todo contenido generado por inteligencia artificial.

La normativa comunitaria exige que plataformas, modelos y chatbots incorporen marcas de agua o etiquetas claramente visibles en imágenes, sonidos y textos automatizados.

El mandato alcanza tanto a desarrolladores como a publicaciones informativas sobre asuntos de interés general producidas sin supervisión editorial humana. Quedan exentos los usuarios que empleen estas herramientas de manera estrictamente personal, así como las creaciones artísticas, satíricas o de ficción.

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¿Cuál es la fecha limite para las grandes tecnológicas?

En el caso de los sistemas de IA ya operativos en el mercado, las empresas contarán con un margen de adaptación que se extenderá hasta el 2 de diciembre.

Esta exigencia de transparencia responde al vertiginoso avance de los "deepfakes" o contenidos ultrafalsos. Según advirtió un portavoz de la UE, la tecnología de generación sintética ha alcanzado la capacidad de desplegar campañas de desinformación masivas y personalizadas a una velocidad inédita, dificultando de forma crítica la distinción entre lo auténtico y lo manipulado. En ese escenario, el objetivo central de Bruselas radica en proteger la credibilidad de la información que consumen los ciudadanos.

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Empresas han empezado a trabajar para adaptarse:

Las exigencias europeas han generado fricciones con el sector privado debido a los costos y la complejidad técnica que implica su implementación. No obstante, voces como la de Ashley Casovan, integrante de la Asociación Internacional de Profesionales de la Privacidad, le restó dramatismo a las quejas corporativas al señalar ante la agencia de noticias francesa AFP que, a pesar de los reclamos habituales sobre las dificultades de cumplimiento, el sector siempre termina encontrando soluciones viables.

De hecho, los principales actores globales de la red ya han dado pasos para alinearse con los requerimientos. TikTok asegura haber etiquetado más de 3.000 millones de publicaciones mediante sus herramientas de detección, mientras que Meta aplica la leyenda "Información de IA" en Instagram y Facebook.

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