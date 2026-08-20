Príncipe Harry y Meghan Markle regresarían a UK con una opinión desfavorable entre los británicos

En un momento en el que una encuesta reciente de YouGov encontró que solo el 33% de los británicos tienen una opinión positiva del príncipe Harry y un 22%, de su esposa, Meghan Markle, los duques de Sussex podrían regresar al Reino Unido, junto a sus hijos de siete y cinco años, Archie y Lilibet.

El posible retorno de la pareja, de 41 y 45 años respectivamente, tras establecerse en California en 2020 a raíz de su ruptura con la Casa Real, no cuenta por ahora con una confirmación oficial.

No obstante, reportes de la prensa británica —entre ellos informaciones difundidas por la BBC el miércoles 19 de agosto— señalan que los pequeños ya están inscritos en un centro educativo del país para arrancar el año escolar en septiembre.

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¿Con qué propósito vuelven al Reino Unido?

El cambio de residencia implicaría establecer su hogar fuera del patrimonio inmobiliario de la Corona. Las prensa apunta a dos posibles ubicaciones: la comarca de los Cotswolds, un área concurrida por celebridades cerca de Oxford, o el condado de Northampton, al norte de Londres, donde se ubica la finca de Althorp, perteneciente a la familia Spencer, de la fallecida princesa Diana.

Las motivaciones detrás del traslado responden a dinámicas estrictamente personales y de entorno familiar. Según analiza el experto en realeza Ed Owens, el motivo central es la voluntad de la pareja de que sus hijos crezcan en territorio británico, sumado al deseo persistente del príncipe de lograr una "reconciliación" con su círculo familiar.

De concretarse el viaje, la especialista en cultura de celebridades y monarquía de la Universidad de Surrey, Nathalie Weidhase, advierte que la atención mediática y de la ciudadanía retornará inevitablemente a las tensiones y discrepancias que desencadenaron su alejamiento inicial hace seis años.

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Carlos III ya habría sido informado:

El contexto familiar reciente incluye un acercamiento privado durante los primeros días de julio, cuando el rey Carlos III, de 77 años, y la reina Camila recibieron por primera vez en cuatro años a los duques y a sus dos hijos. Además, según reportes de prensa, el soberano fue notificado de los planes de mudanza el pasado domingo. Por su parte, el príncipe William, heredero de la Corona y con quien Harry mantiene una marcada distancia, no ha emitido comentarios al respecto.

El eventual asentamiento de la familia trae consigo el desafío sin resolver de su resguardo personal. En 2025, el príncipe Harry perdió un litigio legal en el que solicitaba protección policial con fondos públicos, un motivo por el cual había manifestado previamente sentir inseguridad para desplazarse con su esposa e hijos por el territorio británico.