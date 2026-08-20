Cuatro hombres fueron asesinados tras jugar un partido de fútbol en México: atacantes los persiguieron a balazos

Cuatro hombres fueron asesinados a tiros y otros tres resultaron heridos después de disputar un partido en la localidad rural de Malvas, en el estado de Guanajuato, en México.

Las víctimas acababan de salir de la cancha cuando fueron sorprendidas por sus agresores. De acuerdo con información preliminar conocida por las autoridades, los atacantes persiguieron al grupo de jóvenes y les dispararon en al menos dos puntos diferentes.

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El ataque ocurrió durante la noche del miércoles y, hasta el momento, no se conocen las identidades ni el paradero de los responsables.

¿Cómo ocurrió el ataque después del partido?

Según fuentes policiales citadas por AFP, siete jóvenes provenientes de comunidades cercanas habían terminado un partido de fútbol y se retiraban del lugar cuando fueron abordados por hombres armados.

Lo que ocurrió después fue una persecución. En un primer punto, tres de los jóvenes fueron asesinados a balazos. Los atacantes continuaron detrás del grupo y, más adelante, una cuarta persona fue alcanzada y asesinada.

Otros tres jóvenes resultaron heridos por impactos de bala y tuvieron que recibir atención médica.

Tras conocerse la masacre, la Policía desplegó un operativo en la zona para intentar ubicar a los responsables, pero hasta ahora no se han reportado capturas.

¿Por qué fueron atacados los jóvenes?

El motivo del ataque todavía es un misterio. La Fiscalía del estado de Guanajuato abrió una investigación para establecer qué ocurrió y quiénes están detrás de la emboscada.

Malvas, un poblado rural de cerca de 1.500 habitantes, se encuentra en una región afectada por la presencia y disputa de organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico.

Sin embargo, las autoridades aún no han establecido oficialmente si el ataque contra los jóvenes estuvo relacionado directamente con estas estructuras.