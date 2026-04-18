Daniela Ospina y Gabriel Coronel se casaron por la iglesia: así se vio la ceremonia

La empresaria y modelo Daniela Ospina y el actor venezolano Gabriel Coronel celebraron este sábado 18 de abril una emotiva ceremonia religiosa en la ciudad de Medellín, consolidando así su historia de amor ante familiares, amigos y miles de seguidores que siguieron cada detalle a través de redes sociales.

La boda, que se llevó a cabo en horas de la tarde, estuvo marcada por un ambiente elegante y íntimo, pero al mismo tiempo muy cercano para sus fanáticos, ya que la pareja decidió compartir momentos especiales mediante transmisiones en vivo. Desde su llegada al lugar hasta instantes previos al “sí, acepto”, Daniela y Gabriel permitieron a su comunidad digital ser parte de uno de los días más importantes de sus vidas.

Una historia que se consolida ante el altar

La relación entre Daniela Ospina y Gabriel Coronel ha sido seguida de cerca desde sus inicios, no solo por tratarse de dos figuras públicas, sino también por el contexto mediático que rodea a la empresaria, conocida además por su pasado sentimental con el futbolista James Rodríguez y por ser hermana del arquero David Ospina.

La pareja ya había formalizado su unión por lo civil en 2023, pero desde entonces habían manifestado su intención de llevar su compromiso al ámbito religioso. Esa promesa se cumplió finalmente en Medellín, en una ceremonia que reflejó no solo su amor, sino también la estabilidad que han construido como familia.

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A través de sus redes sociales, Coronel había anticipado este momento con un mensaje en el que confirmaba que abril sería el mes elegido para dar este paso, generando expectativa entre sus seguidores.

Una celebración que marcó tendencia en redes

Como era de esperarse, las imágenes de la boda no tardaron en viralizarse. Fotografías del vestido, la decoración y los invitados comenzaron a circular rápidamente, convirtiendo el evento en uno de los temas más comentados del día en plataformas digitales.

Los seguidores destacaron la complicidad de la pareja y la estética de la ceremonia, que combinó elementos clásicos con detalles modernos. Además, la cercanía que mostraron al compartir el evento en tiempo real fue uno de los aspectos más valorados por quienes han acompañado su relación desde el inicio.

Así, Daniela Ospina y Gabriel Coronel sellaron una nueva etapa en su historia, en una jornada que trascendió lo privado para convertirse en un fenómeno mediático, reafirmando el interés que despiertan como pareja dentro del mundo del entretenimiento y las redes sociales.