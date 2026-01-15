Australia bloquea 4,7 millones de perfiles de menores en redes sociales

Los gigantes tecnológicos han bloqueado 4,7 millones de cuentas en cumplimiento de la nueva legislación australiana que prohíbe el acceso a redes sociales a menores de 16 años. La medida, que entró en vigor el 10 de diciembre, obliga a plataformas como Meta, TikTok y YouTube a impedir que niños y adolescentes creen perfiles, bajo riesgo de multas de hasta 33 millones de dólares.

RELACIONADO María Corina Machado entregó la medalla de su Nobel de Paz a Donald Trump

La comisionada de seguridad en línea, Julie Inman Grant, destacó que “la orientación normativa de seguridad en línea y su colaboración con las plataformas ya están dando resultados significativos”.

Según las cifras iniciales, Meta eliminó 331.000 cuentas en Instagram, 173.000 en Facebook y 40.000 en Threads en los días previos a la entrada en vigor de la norma.

Riesgo de migración a nuevas aplicaciones

Meta advirtió que, pese a los bloqueos, los adolescentes podrían migrar a aplicaciones emergentes para eludir la prohibición. Por ello, la compañía pidió que las tiendas de aplicaciones verifiquen la edad de los usuarios y requieran autorización de los padres antes de permitir descargas. “Esta es la única forma de impedir que los adolescentes migren a nuevas aplicaciones”, señaló la empresa.

RELACIONADO Estados Unidos realizó la primera venta millonaria de petróleo venezolano tras la captura de Maduro

El regulador australiano reconoció que la verificación de edad precisa “lleva tiempo”, pero insistió en que las plataformas deben mejorar su rendimiento y evitar la elusión. En paralelo, redes menos conocidas como BlueSky y Lemon8 reportaron un aumento en descargas antes de la implementación de la medida, aunque confirmaron que también cumplen con la legislación.

Primeros resultados y retos pendientes

La Comisión de Seguridad Electrónica subrayó que aún es pronto para evaluar el cumplimiento total de las obligaciones, pero los primeros indicios son alentadores. “Aunque algunos niños pueden encontrar formas creativas de permanecer en las redes sociales, el éxito se mide por la reducción del daño y el restablecimiento de las normas culturales”, explicó Inman Grant.

El regulador concluyó que el enfoque de cumplimiento seguirá centrado en las plataformas con mayor número de usuarios en Australia, mientras se ajustan los mecanismos para garantizar que la prohibición se aplique de manera efectiva en todo el ecosistema digital.