Mark Zuckerberg testifica en juicio contra plataformas digitales por generar una adicción entre los jóvenes: esto dijo

Durante su esperado testimonio ante un jurado en Los Ángeles, el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, admitió que la compañía pudo haber implementado antes medidas para detectar a usuarios menores de 13 años en Instagram.

El multimillonario de 41 años enfrentó duros cuestionamientos sobre por qué la plataforma permitió que niños se registraran tan fácilmente en el pasado. El abogado demandante, Mark Lanier, señaló que en 2015, cuando la demandante empezó a usar la aplicación, Instagram contaba con cuatro millones de usuarios menores de la edad permitida, alcanzando al 30% de los niños estadounidenses de entre 10 y 12 años.

¿Qué busca determinar la demanda contra Instagram y YouTube?

Este proceso judicial, que se extenderá hasta finales de marzo, busca determinar si gigantes como Meta y Google diseñaron sus algoritmos deliberadamente para fomentar un uso compulsivo, afectando la salud mental de los jóvenes.

El caso central es el de Kaley G.M., una joven de 20 años que inició su vida digital en YouTube a los seis años y en Instagram a los 11. Aunque Zuckerberg defendió que el propósito de su empresa siempre fue "crear servicios útiles que ayuden a las personas a conectarse con la gente que quieren y a conocer el mundo", reconoció que en el pasado tenían "objetivos relacionados con el tiempo" de permanencia de los usuarios en las aplicaciones.

Zuckerberg señala que Google y Apple también podrían hacer más:

Como parte de su estrategia de defensa, el CEO de Meta propuso que la responsabilidad de la verificación de edad no debería recaer individualmente en cada aplicación, sino en los sistemas operativos controlados por Apple y Google.

Según Zuckerberg, "hacerlo a nivel del teléfono es mucho más claro que hacerlo por separado en cada aplicación", argumentando además que para dichas empresas tecnológicas "sería bastante fácil para ellos".

A pesar de las críticas por lo blandas que fueron sus normas, el directivo aseguró ante el tribunal que su empresa, ahora, está "en el lugar correcto" en cuanto a sistemas de control se refiere.