Revelan detalles del ataque armado cerca de la Casa Blanca y del presunto tirador
Un hombre señalado como sospechoso del tiroteo en Washington fue herido por los uniformados en un intento de neutralización. Está en condición de detenido en el hospital.
Noticias RCN
08:55 p. m.
En las últimas horas, se registró un ataque armado que sacudió a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Dos soldados de la Guardia Nacional desplegados a dos cuadras de la Casa Blanca recibieron varios impactos de bala y se encuentran gravemente heridos.
El principal sospechoso está bajo custodia policial tras haber recibido una herida de bala intentando ser neutralizado por los agentes de la Guardia Nacional.
El presidente Donald Trump aseguró que el culpable de estos hechos pagará por lo sucedido.
Detalles del tiroteo contra la Guardia Nacional en Washington
Sobre las 12:15 de la tarde fueron escuchados disparos a tan solo dos cuadras de la Casa Blanca. Las balas alcanzaron a dos soldados de la Guardia Nacional. El equipo de noticias RCN logró captar el momento en el que los uniformados dieron primeros auxilios a uno de sus compañeros.
La zona fue acordonada, la Casa Blanca fue cerrada y el presidente Donald Trump, quien está en Florida por las celebraciones de Acción de Gracias, se pronunció:
El animal que disparó a los dos Guardias Nacionales, ambos gravemente heridos y ahora en hospitales separados, también está gravemente herido, pero a pesar de todo pagará un precio muy alto.
Presunto tirador fue detenido y está herido en el hospital
El director del FBI confirmó que un sospechoso, que también resultó herido, está bajo custodia.
En la misma línea, el vicepresidente J.D. Vance, indicó que están investigando las motivaciones del ataque.