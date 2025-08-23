CANAL RCN
VIDEO | Así se ve el P-8 Poseidón en acción: uno de las aviones más poderosos del mundo

Esta aeronave hace parte del robusto equipo militar de Estados Unidos.

Avión enviado por Estados Unidos a Venezuela.
Avión enviado por Estados Unidos a Venezuela. Foto: Real Fuerza Aérea Australiana.

agosto 23 de 2025
09:24 a. m.
Una de las noticias más importantes de esta semana fue el despliegue militar de Estados Unidos con rumbo a la zona costera cercana a Venezuela.

Estados Unidos emitió una alerta a sus ciudadanos por tensión con Venezuela
La agencia Reuters reveló que el país norteamericano envió tres buques: USS Gravely (DDG – 107), el USS Jason Dunham (DDG – 109) y el USS Sampson (DDG – 102). Además, se conoció que puso a operar al avión P-8 Poseidón.

A nivel mundial, hubo dudas sobre por qué Estados Unidos tomó esta decisión. Pues bien, radicó en hacerle frente a las estructuras criminales que operan desde Venezuela y tienen influencia internacionalmente, como es el caso del cartel de los Soles.

Avión P-8 Poseidón cerca a Venezuela

El avión P-8, el cual también está presente en el arsenal de la Real Fuerza Aérea Australiana. Sus funciones principales, según explica la entidad, son: capacidades para la guerra antisubmarina, guerra antisuperficie, labores de búsqueda y rescate, inteligencia militar y terrestre.

Estados Unidos le entrega a México a famoso boxeador con presuntos nexos al narcotráfico
Además, se destaca por estar equipado con: un radar multifunción, una cámara electroóptica, sistema de detección de señales electrónicas, sistema acústico de alta capacidad y una amplia suite de comunicaciones externas.

Otros elementos importantes de la aeronave son su longitud (39.5 metros), altura (12.8 metros), envergadura (37.6 metros) y peso (85.820 kilogramos). Sumado a ello, está equipado con dos motores CFM56-7 BE (27).

¿Cómo se ve el avión en acción?

El P-8 puede alcanzar una velocidad máxima de 907 kilómetros por hora, aparte de tener un torpedo antisubmarino ligero y misiles antibuque AGM-84 Harpoon.

El canal militar de Estados Unidos tiene en YouTube un video que muestra cómo funciona el avión en plena acción. El material audiovisual primero muestra cómo se prepara la tribulación, desde el equipamiento de misiles hasta ubicaciones estratégicas por parte de la tripulación. Cuando ya están en el aire, llegó el gran momento. Se lanzó un misil al agua.


