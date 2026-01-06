¿Qué dice Melania sobre los pasos de baile de Trump y qué tienen que ver con Maduro?

Una confesión personal marcó uno de los momentos más comentados del discurso del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la conferencia de legisladores republicanos en la que explicó la captura del número uno del régimen venezolano, Nicolás Maduro.

El magnate reconoció que a su esposa, Melania Trump, no le agrada su forma de bailar. “Mi esposa odia cuando hago esto” e, incluso, fue más allá comentando: “Ella odia cuando bailo”.

El mandatario hizo el comentario mientras imitaba de manera exagerada lo que describió como una halterófila trans, en el contexto de su defensa de la prohibición, impuesta por su administración, para que personas trans compitan en deportes femeninos de mujeres y niñas.

A su juicio, ese tipo de gestos “es tan poco presidencial”, y en añadió otro comentario desafortunado, para algunos: “¿Se imaginan a FDR bailando?”, en referencia a Franklin D. Roosevelt, presidente entre 1933 y 1945, que quedó paralizado de la cintura para abajo por la polio en 1921.

Trump señaló que su baile es tan popular que, incluso, Maduro trataba de imitarlo:

Durante la ceremonia celebrada en el Centro de Artes Kennedy, recinto que recientemente fue rebautizado como Centro Trump-Kennedy, el presidente abordó la situación en Venezuela y se refirió de manera crítica a su líder, Nicolás Maduro.

Al hablar de Maduro, desdeñó sus apariciones públicas bailando y aseguró que el dirigente venezolano intenta copiar su estilo. “Se sube ahí y trata de imitar un poco mi baile”, sostuvo.

El mandatario estadounidense, de 79 años, suele bailar la canción disco “Y.M.C.A.” en sus mítines, una coreografía que ha sido replicada en numerosas ocasiones por seguidores y críticos en redes sociales.

El presidente lanzó duras acusaciones contra Maduro, ahora preso en los Estados Unidos, al que calificó como “un tipo violento” y destacó que “ha matado a millones de personas. Ha torturado. Tienen una cámara de tortura en medio de Caracas que están cerrando”, sin ofrecer mayores detalles.

Las referencias al estilo de Maduro se remontan a septiembre de 2025, cuando el líder venezolano apareció en repetidas ocasiones bailando en el escenario al ritmo de un remix techno de su lema “No War, Yes Peace”, cuando reciñen iniciaba el despliegue de tropas estadunidenses en el Caribe. Según informó The New York Times, esa actitud fue tomada de mala manera por la Casa Blanca.