Placas instaladas por Trump en el paseo presidencial de la fama dejan en ridículo a Biden y Obama

El actual presidente y sus “logros” también son mencionados en las placas de Bill Clinton y Ronald Reagan.

Foto: AFP
Noticias RCN

diciembre 17 de 2025
07:31 p. m.
El paseo de la fama presidencial, instalado en la segunda administración Trump, de camino a la Oficina Oval, dio nuevamente de qué hablar este miércoles 17 de diciembre, cuando periodistas en la Casa Blanca notaron las placas que el republicano ordenó instalar bajo los retratos de sus antecesores demócratas Barack Obama y Joe Biden.

Las placas en algunos —si no en todos— los casos parecen escritas por el dos veces presidente, que es mencionado, al igual que sus “logros” en las placas de otros presidentes como Bill Clinton y Ronald Reagan.

Descripciones dejan en ridículo a los demócratas:

A falta de una, Biden y Obama tienen dos placas bajo sus retratos que, en el caso de Biden fue reemplazado por el de un bolígrafo automático, recordando las críticas de Trump sobre las órdenes firmadas mientras estuvo fuera de la Casa Blanca.

“El soñoliento Joe Biden fue, por mucho, el peor presidente de la historia de los Estados Unidos. Al asumir el cargo tras las elecciones más corruptas jamás vistas en el país, Biden lideró una serie de desastres sin precedentes que llevaron a nuestra nación al borde de la destrucción”, se lee en una de sus placas y en las de Obama, del que fue fórmula vicepresidencial en el 2008 señalan:

“Barack Hussein Obama fue el primer presidente negro, organizador comunitario, senador por Illinois durante un mandato y una de las figuras políticas más divisivas de la historia estadounidense”.

Trump es mencionado en las placas de Clinton y Reagan:

Trump es protagonista del paseo de la fama presidencial. Su nombre es mencionado en placas de presidentes que, incluso, gobernaron hace cuatro décadas, como en el caso de la de Ronald Reagan, al que describen como “un admirador del presidente Donald J. Trump mucho antes de su histórica candidatura a la Casa Blanca”.

Mientras, la del demócrata Bill Clinton termina con un recordatorio de las elecciones en las que Trump obtuvo por primera vez la presidencia: “En 2016, la esposa del presidente Clinton, Hillary, ¡Perdió la presidencia ante el presidente Donald J. Trump!”.

